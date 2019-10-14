На Воронежской улице, 42а открылась кафе-оранжерея «Сад». Всю чистую прибыль учредитель проекта Михаил Пак (арт-пространство «БМ50» и сеть хостелов «Библиотека») планирует отчислять благотворительным организациям. Сейчас он ведет переговоры о сотрудничестве с «Ночлежкой», центром «Антон тут рядом» и Детским хосписом.
В Петербурге открылось кафе «Сад». Всю его прибыль будут отчислять благотворительным организациям
В тестовом режиме кафе запустилось 13 октября. Сейчас в заведении готовят кофе – от эспрессо и фильтра до капучино – подают десерты, круассаны и сэндвичи, а также прорабатывают полноценное меню.
Пространство «Сада» визуально напоминает оранжерею со множеством зеленых растений и большими окнами, а спроектировано оно таким образом, что в зависимости от расстановки мебели может как работать в формате обычной кофейни, так и принимать крупные мероприятия, презентации и лекции.
В «Саду» также организовывают обмен растениями: последний прошел в честь открытия, а с его проведением помогал проект «Дача в городе». Помимо прочего, посетителям кафе предлагают приобрести собственную кружку, которая станет их пропуском в «клуб единомышленников и друзей кафе».
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«Сад»
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