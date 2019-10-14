В Петербурге открылось кафе «Сад». Всю его прибыль будут отчислять благотворительным организациям

В тестовом режиме кафе запустилось 13 октября. Сейчас в заведении готовят кофе – от эспрессо и фильтра до капучино – подают десерты, круассаны и сэндвичи, а также прорабатывают полноценное меню.

Пространство «Сада» визуально напоминает оранжерею со множеством зеленых растений и большими окнами, а спроектировано оно таким образом, что в зависимости от расстановки мебели может как работать в формате обычной кофейни, так и принимать крупные мероприятия, презентации и лекции.