На углу Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта открылся ресторан Memo. Идеологом проекта выступил Леонид Гарбар («Русская рюмочная №1», Stroganoff Steak House, «Фонтанка 30»), а кухню поставил московский шеф-повар Артем Заварницын (Meatless, Correa's).
На Малой Морской улице открылся ресторан Memo
Формально Memo не привязан к какой-либо национальной или региональной кухне, однако важную роль в новом заведении играют гриль и помпейская печь. На гриле готовят все – от классических шашлыков и стейков до кюфте (ближневосточного варианта фрикаделек – Прим. ред.) и осьминогов. В печи выпекают турецкие лепешки пиде и лахмаджун с начинками из сыра, рыбы, мяса и овощей, а также собственный хлеб и фокаччу с томатами и страчателлой. Десертов немного (всего три), зато мороженого и сорбетов – восемь видов от «трюфеля» до «клубники-просекко».
В винной карте – представлены различные европейских регионы от Бургундии и Тосканы до Мозеля и Шампани. Стоимость бутылки вина варьируется от семи до 38 тысяч. Также в Memo предложат вина по бокалам, дижестивы, пиво и коктейли.
В ресторане три зала, рассчитанных на 150 посадочных мест. Ставку дизайнеры сделали на сочетание натуральных материалов – в частности, дерева и живой зелени – с металлом и камнем.
-
Леонид Гарбар
|Memo
Адрес: ул. Малая Морская, 23
Узнать подробнее
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.