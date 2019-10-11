На Малой Морской улице открылся ресторан Memo

В винной карте – представлены различные европейских регионы от Бургундии и Тосканы до Мозеля и Шампани. Стоимость бутылки вина варьируется от семи до 38 тысяч. Также в Memo предложат вина по бокалам, дижестивы, пиво и коктейли.

В ресторане три зала, рассчитанных на 150 посадочных мест. Ставку дизайнеры сделали на сочетание натуральных материалов – в частности, дерева и живой зелени – с металлом и камнем.