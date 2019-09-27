В Петербурге открывается первый ресторан баскской кухни Bilbao
На Суворовском проспекте, 17 открывается ресторан Bilbao. Фокус нового заведения – кухня Страны Басков.
Концепцию меню разработал Илья Кокотовский (проекты Molto Buono 2.0, Gräs хMadbaren и La Maree), а шеф-поваром ресторана стал Владимир Горюськов (Mr. Bo, Gräs хMacbaren). Готовить будут баскскую классику — закуски пинчос (например, с анчоусом и печеным перцем или с сыром буше, хамоном и сезонным вареньем), рыбацкий суп мармитако, а также командорского кальмара со шпинатом и луковым кремом и орзо с морепродуктами и чоризо. Из десертов — традиционный баскский пирог с вишней и чизкейк «Сан-Себастьян» с муссом из пломбира и соленой карамелью.
Винную карту собрал Руслан Деветьяров (Pio Nero, Goose Goose), а ее «жемчужиной», по словам команды Bilbao, стало белое вино чаколи — свежая и ароматная классика виноделия страны Басков. В коктейльном меню также ставят на региональные специалисты — каву, орухо, испанский вермут и другие.
За интерьер ресторана отвечает дизайнер Ксения Смирнова (Una). Она объединила в одном пространстве технологичный дизайн, натуральные материалы и живые растения. Bilbao разделен на две независимые друг от друга зоны: в первой находится одиннадцатиметровая барная стойка и живые деревья, а во второй — широкая стойка сомелье из натурального камня. Всего в ресторане — 60 посадочных мест.
Открытие запланировано на первое октября. В тестовом режиме ресторан будет работать с 11:00 до 23:00 и предложит посетителям 30% скидку.
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Bilbao
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