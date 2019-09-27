На улице Жуковского откроется ресторан Morskoj с авторской кухней из морепродуктов

На улице Жуковского, 7-9 открывается ресторан Morskoj. В новом заведении сделают ставку на морепродукты, демократичные цены и авторскую кухню. Помимо привычных устриц, мидий и гребешков, в новом заведении будут подавать и менее известных моллюсков, например – анадару, абалона и кукумарию.

Кухню заведения возглавил шеф-повар Яков Ширяев (проекты Barrel, Crab Story, Made in China, Port и Fjord). Основную ставку он делает на простые приемы и вкус натуральных продуктов. Посетителям предложат лепешку с сахалинской креветкой, мусс из скумбрии со свежеиспеченным хлебом, кукурузный суп с лечо из кукумарии, а также устриц-гриль с огуречной сальсой и холодец из краба с хреном.

В барной карте представлена расширенная линейка белых вин: есть классика от Пино Гриджио до Шабли, есть биодинамика. Также здесь будут подавать азиатские соджу, байцзю и саке. Есть и коктейли –классические и авторские – от шеф-бармена Константина Берлинца (Made in China).