Sreda: кафе с отличными мясной гастрономией и вином

Sreda на улице Жуковского не даром официально зовется урбан-кафе: место и правда универсальное. Днем здесь можно сытно и недорого перекусить классной пиццей, а вечером заказать что-то более оригинальное – французские террины, домашние колбасы, небанальный тартар из говядины или датские картофельные блинчики. А еще здесь отличная винная карта!

У шеф-повара Антона Осочникова из The Hat Group сверхспособности в мясной гастрономии: колбасы, улетающие под вальполичелло в «Анонимном обществе усердных дегустаторов», и зюльц к английскому элю в Red Corner — его заслуга. Шеф-сомелье ресторанов Арама Мнацаканова Екатерина Яценко, лучшая по профессии на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2018 году, невероятно сильна в точности подбора вина: Арам Михайлович высмотрел и вырастил ее лично. Сам же великодушно благословил (и даже подсказал пару бутылок!) помочь написать винную карту в миниатюрном кафе Sreda, где как раз Антон занимается едой.

Берите пиццу с подкопченными колбасами своего производства, террины — говяжий с языком или свиной с куриной печенью, маринованной в темном пиве со свекольным гратеном. В винной карте можно конкретных позиций не высматривать — резиденты Probka Family в выборе не ошибаются — будь то остромодный немецкий шпетбургундер, тосканское кьянти или мозельский рислинг.