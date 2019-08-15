Стало известно, когда в Петербурге откроется Pinsa Maestrello
Проект Pinsa Maestrello, который уже несколько лет не теряет своей популярности среди москвичей, добрался до Петербурга. «Собака.ru» выяснила, что знаменитую пинсу начнут продавать на Владимирском проспекте уже с 23 августа!
Основатели проекта – Фабио Брессана, Джулия Маестрелло и Маттео Кастанья – продвигают новый формат итальянского фаст-фуда. В меню заведения будут представлены 15 видов пинсы (это разновидность пиццы из смеси разных видов муки), а также сытные салаты и десерты.
Заведение будет рассчитано на 40 посадочных мест. Средний чек не превысит 700 рублей.
Джулия Маэстрелло
Совладелица пиццерии
«Санкт-Петербург – город мирового масштаба, поэтому он идеально подошел для нашей концепции fast-casual пиццерий, когда римскую пинсу из свежих, качественных продуктов готовят прямо на ваших глазах и главное, очень быстро! И жителям города, и туристам, которые хотят быстро, качественно и недорого перекусить Pinsa Maestrello полюбится обязательно. Мы старались сделать так, чтобы ассортимент пинс, салатов и десертов в Петербурге не отличается от наших московских заведений. Несмотря на то, что многие продукты мы специально привозим из Италии, нам удалось сделать цены в северной столице немного ниже московских».
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Pinsa Maestrello
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