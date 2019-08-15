Стало известно, когда в Петербурге откроется Pinsa Maestrello

Проект Pinsa Maestrello , который уже несколько лет не теряет своей популярности среди москвичей, добрался до Петербурга. «Собака.ru» выяснила, что знаменитую пинсу начнут продавать на Владимирском проспекте уже с 23 августа!

Основатели проекта – Фабио Брессана, Джулия Маестрелло и Маттео Кастанья – продвигают новый формат итальянского фаст-фуда. В меню заведения будут представлены 15 видов пинсы (это разновидность пиццы из смеси разных видов муки), а также сытные салаты и десерты.

Заведение будет рассчитано на 40 посадочных мест. Средний чек не превысит 700 рублей.