В сквере дворца Юсуповых на Невском проспекте, 84-86 открылось кафе Panda Сomanda — первое в городе заведение с тибетским стрит-фудом. Шеф-повар Карма Шерпа (ZimaLeto Group) лично привез все рецепты из путешествия по Тибету и представил их в авторском исполнении.

Panda Сomanda

Карма Шерпа

Этнический тибетец — его прародители жили в регионе на границе между Китаем и Индией — Карма Шерпа подает в кафе блюда традиционной кухни в авторском исполнении. В меню — пельмени момо, паровые булочки, традиционный хлеб, спринг-роллы, суп тукпа, а также несколько вариантов лапши и риса, на выбор – с овощами, цыпленком или свининой. Десерт всего один — запечный банан в карамели.

Паровые булочки со свининой

Момо с цыплёнком

Тукпа со свининой

Символ новой гастролокации — панда. О ней упомянули не только в названии кафе, но также сделали ключевым элементом интерьера: изображения медведя использовано в логотипе, на крупном панно на центральной стене и на маленьких картинах по всему заведению. Невский проспект, 84-86

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