Работы Матисса, фьюжен-кухня и джаз – на Колокольной открылся рестобар Matisse

В меню нового рестобара – томатный суп-пюре с гренками, классический хумус и голень по-азиатски с ароматом имбиря, в качестве аккомпанемента подают винную классику и коктейли, один из которых назван в честь великого Анри Матисса, а в программу уикенда включают живой джаз и музыку с винила.

Интерьер Декорировать интерьер и превратить его в арт-кафе основателям помог архитектор Антон Горланов. Стены украшают репродукции титульных картин великого француза Анри Матисса, среди которых «Танец» и «Музыка», фотографии с автографами Дэвида Боуи, Тома Джонса, The Rolling Stones и оформленные в паспарту вырезки из раритетных газет «Женский журнал» 1928 года и Time 1960-1961 гг. В списке экспонатов рестобара имеется и книга Матисса «Джаз», для которой фовист вырезал фигуры из цветной бумаги, создавая иллюстрации в технике декупажа. Для подкрепления богемной атмосферы в зале устроена небольшая сцена для музыкантов и диджеев – последние по выходным крутят винил.

Кухня В основу меню Matisse попали и хумус, приготовленный по классическому арабскому рецепту, и борщ с салом, и дорада, запеченная в пергаменте. Среди рекомендаций от шефа – тунец, которого сначала маринуют в остро-сладком апельсиновом соусе, а потом подают на подушке пюре из васаби, голень по-азиатски с ароматом имбиря и мороженое из бородинского хлеба. Имеются здесь и классические разделы с пастой, ВОК и бургеры, а по пятницам и субботам шеф готовит специальные блюда, которые нельзя попробовать на неделе.

Салат «Нисуаз», 520 руб.

Говяжья вырезка с пюре из сельдерея и соусом демиглас, 1300 руб.

Бар Местная барная карта – это крепкая классика: здесь и вина от 1 000 до 10 000 рублей за бутылку, и аперитивы, бренди, портвейн с хересом. Отдельная глава посвящена коктейлям: стоит обратить внимание на микс с нотами ананаса и кофейных зерен, посвященный картине «Танец» Матисса.

Борщ с салом, 280 руб.

Яблочный тарт татен с ванильным мороженым, 380 руб.

Любовь Малюшина основатель рестобара Matisse Над созданием концепции рестобара работала замечательная команда профессионалов, часть которой находится в зале каждый день. Благодаря всем этим людям Matisse и приобрел свой неповторимый характер и уютную атмосферу, ведь для нас важно, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, как дома.