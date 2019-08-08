На Кирочной, 9 открылся гастробар «Фет». Он расположен на месте кофейни Cake&Breakfast . Управляет новым гастропроектом Флора Прохорова ( Ginza Project , Greneta , «География» и «Муксун»).

В меню — сэндвичи с беконом или лососем, сырники и панкейки, а также каши и омлеты. Есть и более сытные блюда: например, классический английский завтрак, паста с телятиной и суп дня. Помимо безалкогольных напитков в «Фете» предлагают недорогие вино, пиво и коктейли.

Главная особенности дизайна – яркие росписи на стенах и лаконичная мебель, а еще для посетителей по-прежнему открыт внутренний двор (за который все любили Cake&Breakfast) — скромный, но тихий и уютный. Команда заведения собирается разбить во дворе цветник и гостям предлагают в этом помочь: за каждый принесенный цветок в горшке дарят сэндвич.

Пока гастробар работает в тестовом режиме, со временем меню расширят. Также в будущем здесь планируют проводить вечеринки и открытые лекции.

«Фет» открыт ежедневно с восьми утра. С понедельника по четверг он работает до 23:00, а с пятницы по воскресенье — до полуночи.

Кирочная, 9

+7 (931) 225-91-50

