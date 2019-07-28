35 сезонных блюд с лисичками в ресторанах Петербурга
Каждый год в июле мы задаем себе один и тот же вопрос: «Где есть лисички в Петербурге?» Листаем ресторанные сводки, обрываем телефоны знакомых и любимых мест с вопросами о жареной картошечке или пасте с сезонным грибами. Иногда нас радуют нестандартными сочетаниями и подают их томлеными в арахисовой пасте со шпинатом или маринованными в смеси мирина, настойки черноплодки и малинового уксуса. В этом году же лисички добавляют в десерты и обильно миксуют с грушей или овечьим сыром.
Friends of friends
У итальянских «Друзей друзей» лисички подают в трех вариантах: с брускеттой, грушей и сыром Каприна, с молодым фермерским картофелем и трюфельным муссом и с тальятелле, свежим цукини и соусом песто.
ул. Дегтярная, 1
+7 (812) 325-55-50
Mari Vanna
Помимо уже базового пейринга с жереной картошкой рыжий гриб в этом ресторане Ginza Project можно заказать с треской в сочетании с гречневой кашей или как крем-суп. Но нас в переманили к себе самые скромные солдаты кулинарных войск – пирожки с начинкой из лисичек, которые Мари Ванна подает по классике со сметаной.
Мытинская наб., 3
+7 (812) 640-16-16
Hamlet&Jacks
Новая позиция в меню у шефа Евгения Викентьева. Сезонные лисички подают с филе мурманского лосося, корнем сельдерея и елью! Выглядит очень красиво, во вкусе тоже не сомневаемся.
Волынский пер., 2
+7 (812) 907-07-35
«Траппист»
В брассерии от основателей «Пивной карты» главные герои – итальянские ньоки с лисичками и пекорино романо. Аутентичное итальянское блюдо готовят из картофеля и мягкой муки, добавляя сыр и обжаренные свежие грибы. В обед блюдо можно заказать с 20% скидкой.
ул. Радищева, 36
+7 (921) 207-77-79
«Русская рюмочная №1»
Под аккомпанемент главному напитку в ресторане предлагают новинку – валдайские лисички томленые в сливках. Сытно и симпатично. Подается вместе с гарниром из отварного молодого картофеля.
Конногвардейский бульвар, дом 4
+7 (812) 945-08-90
«Блок»
На крышу «Ленинград центра» поднимаемся за классикой с сезонными грибами. В ресторане Александра Раппопорта с лисичками подают: бифштекс из рубленой говядины, строганов, котлеты из кролика или курицы, а также картофельные крокеты.
ул. Потемкинская, 4
+7 (812) 415-40-40
Макароннинки
Обладатель одной из лучших в городе видовых локаций, проект «Макаронники» сезон лисичек встречает двумя блюдами. Одноименные грибы добавляют в пиццу с горгонзоллой и пасту на основе овечьего сыра.
Добролюбова пр., 16
+7 (812) 677-60-88
Must
Мясной ресторан на Петроградке оправдывает свою обязательность не только названием, но и сезонной позицией в меню. Шеф-повар Александр Жеребцов представил новую вариацию иконического десерта «Картошка». У него сладость дополняют лисичками, настоявшимися в сиропе, трюфелем и сметаной. Если это не сезонный must, тогда мы не знаем, что еще!
Большой пр. П. С., 54
+7 (812) 940-19-91
Rыба
От тишины и отстутсвия сезонных грибов в ресторанах Арама Мнацаканова щемит сердце, но любовь к лисичкам живет в «Rыбе» на седьмом этаже в здании у Кантемировского моста. Подают классику – ризотто, сырную пасту, картофель по-домашнему и пиццу.
ул. Академика Павлова, 5а
+7 (812) 918-69-69
Gastroli
Лисички гастролируют в этом ресторане с приятным размахом. Их подают с тартаром из говядины, с орзо, козьим сыром и кедровыми орешками, с судаком и боттаргой, а также в теплом салате. Но не бойтесь, привычную классику с картофелем здесь вы заказать тоже сможете.
ул. Пестеля, 7
+7 (812) 640-16-16
Apres Ski
Лисички за пределами Петербурга ищем на пока еще зеленых холмах Ленобласти. В деревянном шале «Охта Парка» ITALY GROUP cоздали поистине альпийскую атмосферу. Садимся поближе к панорамным окнам, берем бокал хорошего вина и заказываем любую из позиций сезонного меню. С главными грибами июля подают салат с пастрами, пиццу, пасту, карпаччо из говядины и классический жаренный картофель.
Курорт «Охта Парк»
+7 (921) 365-70-19
«Белка»
В ресторане у лауреата премии «ТОП-50» Александра Бельковича лисички тоже становятся главным блюдом сезона. Они не только ключевой элемент четырех блюд – салата с ростбифом и горчично-медовой заправкой, феттуччине, пиццы с моцареллой и жареного картофеля – но также уверенно миксуются с любым блюдом в меню «Белки».
ул. Рыбацкая, 2
+7 (812) 640-16-16
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