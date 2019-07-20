Команда Union и «Фартука» открывает ресторан Animals
В Доме бассейного товарищества, на ул. Некрасова, 60 открывается новый ресторан Animals. Основатели – команда Union и «Фартука» во главе с Александром Варданяном и Йосом Фрумкиным.
Меню располагает к долгим ужинам под вино или коктейли, авторства шеф-бармена «Фартука» и Union Алексея Голощапова. Подбором винной карты из 150 позиций, большая часть которых – натуральные, занимался сомелеье Арсений Гордиенко (бары «На вина!» и «Винный склад»).
На кухне руководит Алексей Никитин (Big Wine Freaks, «Морошка для Пушкина» и «Фартук»). Гостям обещают лангустинов на углях с манго и чили, теплого угря с баклажанами и рикотой, террин с фуа-гра и земляникой. Ориентир – сезонные продукты.
На городской гастро-карте Петербурга с его нордическим уклоном не хватает «яркого и южного» ресторана, рассказал «Собака.ru» сооснователь Animals Александр Варданян. Таким как раз должен стать их с Фрумкиным новый проект.
В интерьере – дух городских джунглей: открытая кухня, панорамные окна, обилие цвета и живых растений. Созданием дизайн-концепции занималась основательница L.A.M. buro (Union, Дикman's Deli, The Hat) Люба Рогозина. Графический дизайн для заведения делал Родион Серебряков
Отдельный кредит отдаем и локации, которая, по признанию основателей, заинтересовала их не только с эстетической, но и с исторической точки зрения. После «Фартука», расположившегося в знаменитом Толстовском доме на Рубинштейна, Дом бассейного товарищества на Некрасова для Animals стал отличным продолжением традиции.
Официальное открытие запланировано на эту неделю.
ул. Некрасова, 60
+7 (812) 929-69-59
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