Команда Union и «Фартука» открывает ресторан Animals

В Доме бассейного товарищества, на ул. Некрасова, 60 открывается новый ресторан Animals. Основатели – команда Union и «Фартука» во главе с Александром Варданяном и Йосом Фрумкиным.

Меню располагает к долгим ужинам под вино или коктейли, авторства шеф-бармена «Фартука» и Union Алексея Голощапова. Подбором винной карты из 150 позиций, большая часть которых – натуральные, занимался сомелеье Арсений Гордиенко (бары «На вина!» и «Винный склад»).

На кухне руководит Алексей Никитин (Big Wine Freaks, «Морошка для Пушкина» и «Фартук»). Гостям обещают лангустинов на углях с манго и чили, теплого угря с баклажанами и рикотой, террин с фуа-гра и земляникой. Ориентир – сезонные продукты.

На городской гастро-карте Петербурга с его нордическим уклоном не хватает «яркого и южного» ресторана, рассказал «Собака.ru» сооснователь Animals Александр Варданян. Таким как раз должен стать их с Фрумкиным новый проект.