На Гороховой открывается бар Jekyll & Hide
В эти выходные, 12 и 13 июля, в Петербурге откроется бар Jekyll & Hide.
К роману Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» отсылает не только название нового проекта на Гороховой, 39, но и основная тема – дуальность. Площадку разделили на две зоны: интеллигента Джекилла и демонического Хайда. В первом зале гостей будут ждать спокойная атмосфера, вино и брускетты, а во втором – крепкий алкоголь и простая еда.
Владельцы хотят сохранить интригу до открытия нового бара, но поделились с нами сник-пиком того, что гости смогут увидеть уже в эту пятницу.
Меню занимался известный работой в El Copitas, Paloma Cantina и «Бивне» Алексей Ермаков, а баром – Иван Гринько (Bekitzer, Mishka, Social Club) и Никита Гуречкин («Танцплощадка», Poison, Tony).
Оформляли Jekyll & Hide Святослав Ливен и Адрей Колин (интерьерное бюро «Два дизайнера»). Самые заметные элементы – кирпичные арочные своды, интерактивные инсталляции-зеркала, неон и стерео-ваиро картины Katerina Pits. Отдельное внимание уделили освещению бара: светодиодные лампы меняют свой тон в зависимости от времени суток.
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