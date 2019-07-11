В эти выходные, 12 и 13 июля, в Петербурге откроется бар Jekyll & Hide.

К роману Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» отсылает не только название нового проекта на Гороховой, 39, но и основная тема – дуальность. Площадку разделили на две зоны: интеллигента Джекилла и демонического Хайда. В первом зале гостей будут ждать спокойная атмосфера, вино и брускетты, а во втором – крепкий алкоголь и простая еда.

Владельцы хотят сохранить интригу до открытия нового бара, но поделились с нами сник-пиком того, что гости смогут увидеть уже в эту пятницу.