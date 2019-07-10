На улице Жуковского открылся изакая-бар Yoki
К уже недавно открывшимся изакая-барам Tent и Ezo Izakaya на прошлой неделе добавился Yoki. Новое заведение расположилось в бывшем помещении проекта Roy's Rolls на Жуковского, 28.
Вдохновившись эстетикой японских баров, Павел Смирнов (Roy's Rolls) и Ислам Сайфул (работал в Jack & Chan, Kombucha и «Бегемот») разбавили роллы и классические азиатские закуски боулами, битыми огурцами, воками и раменами. Из десертов – булочки моти с черникой и клубникой и – как референс почившему Roy's Rolls – чизкейк от Роя.
В барной карте разнообразие пива и легкого алкоголя – три сорта рзливного, гавайский эль, грейпфрутовый и клубнично-лаймовый сидр, а также овсяный стаут. Есть классические коктейли, вино и несколько более «крепких» позиций.
В новом изакая Yoki темный графичный дизайн, которому от предшественника достались яркие граффити на стенах и страсть к неоновым деталям.
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