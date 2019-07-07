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В Петербурге открылся винный бар «Пижоны» от команды пиццерии «22 сантиметра»

На Большой Конюшенной улице, 2 открылся винный бар «Пижоны» от создателей пиццерии «22 сантиметра» и мясного ресторана ресторана Red. Steak & Wine Эльдар Кабиров и Андрей Петухов. 

Меню заведения будет построено по принципу comfort food - акцент на простых и понятных блюдах в авторской интерпретации. Например, жареные кабачки и тофу с зеленым карри и лепестками миндаля или же паштет из печени кролика с фисташками. За кухню в "Пижонах" отвечает шеф-повар Константин Опескин, который ранее работал в таких заведениях, как «Северянин», Kroo Cafe, Proviant.

В заведении будут две винных карты: одна — с натуральными и органическими винами, вторая — обширная с классическими наименованиями со всего мира. Бар состоит из трех залов и рассчитан на 40 посадочных мест.  Большинство вин в «Пижоне» будут разливать по системе Coravin, то есть без откупоривания бутылки. Благодаря ей вино сохраняет свой вкус дольше. 

Коктейли в заведении также разделяются на аперитивы («До вина»), подходящие к еде («Вместо вина») и более крепкие («После вина»).

Цены в меню варьируются по-разному, но каждый себе может найти здесь что-то подходящее:

Тако с бычьими хвостами и кислицей — 290 рублей

Цветная капуста с муссом из печеной паприки — 370 рублей

Вителло тонато с брусочками свежего тунца — 490 рублей

Татаки из говядины с дайконом и маринованной свеклой — 540 рублей

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