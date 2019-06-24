На Рубинштейна бренд-шеф кафе «Счастье» открыл винный магазин и бар ZAZAZU

Винный магазин и бар ZAZAZU в доме Довлатова на улице Рубинштейна, 23 запустили брат и сестра Дмитрий и Анастасия Решетниковы (бренд-шеф и директор по маркетингу кафе «Счастье»). Над дизайном работал Георгий Данилов, арт-директор студии LABORATORY. Пространство поделено на два — бар и магазин с огромным стеллажом и маленький зал, где раз в неделю бренд-шеф Дмитрий Решетников будет проводить ужины. В остальное время там свободная посадка, но площадь небольшая, умещается 13 человек. Интерьер эклектичный. Стены с эффектом состаренной штукатурки под стать маленьким итальянским кафе, панели буазери, мраморные столики и люстры в стиле ар-деко, привезенные из Парижа, напоминают о брассери. А на входе под ногами фотозона.

Винная карта состоит из 140 позиций и условно поделена на 6 частей по ценовой категории от 1000 до 5000 рублей с шагом в тысячу, а все, что дороже, вынесено в отдельный список «Шику дам». В коллекции в основном Старый свет и редкие европейцы, например, Чехия и Словения.

Концепция кухни — еда, которую можно есть руками. Тапас-бар на данный момент состоит из 8 пунктов: ищите оливки пяти видов с фисташковой пудрой, креветки в соусе шампань, страчателлу с красной икрой и севиче из тунца.

Работают в тестовом режиме с 19:00, официально открытие намечено на 15 июля.

Улица Рубинштейна, 23

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