Как Василеостровский рынок становится новым гастрономическим местом силы города

В гастрономической жизни Петербурга наметились серьезные перемены. В городе появился современный маркет в духе лучших мировых образцов, но с местным колоритом: компактный и атмосферный (а душевности добавит благоустроенная территория вокруг новой пешеходной зоны). На Василеостровском рынке скоро будут продавать продукты напрямую от поставщиков, заработает сыроварня, пекарня, винный бар и зона для завтраков, а пока проект стартовал с открытия фудкортов, где уже прописались московские и петербургские энтузиасты индустрии.

Что было Первое, к чему стремились основатели современной версии Василеостровского рынка, – это сохранить традицию. На этом месте в районе 5-й Линии и Большого проспекта еще при Петре Первом были деревянные продуктовые лавки, чуть позже появился Андреевский рынок, который находился по соседству, а в советское время был построен «Василеостровский колхозный рынок» – его и знают горожане. Здание периодически реконструировалось внутри, но внешний облик и основные элементы не менялись.



До наших дней сохранилась расстекловка окон, необычные своды потолка, мраморный пол и гранит – их оставила и новая команда, решившая не просто открыть рынок новой волны, а создать проект, интегрировав его и в исторический контекст города, и в сложившуюся среду. Поэтому молодые дизайнеры из студии F17 сделали современный интерьер с мотивами советского конструктивизма. К уже существующим деталями добавились кованая ограда, почти точная копия решетки на набережной реки Фонтанки, и светильники в стиле уличных фонарей – все, чтобы усилить и подчеркнуть существующую архитектуру.

Что будет Территорию в 3000 квадратных метров нового городского места силы, вокруг которого, возможно, скоро появится пешеходное пространство со скамейками и зеленью, включающее Волжский переулок, было решено поделить на три части. Продуктовая зона заработает на стороне 5-й Линии: ее заполнят производители и импортеры (никаких перекупщиков!), поэтому цены запланированы адекватные и на порядок ниже тех, которые можно встретить сейчас на рынках. Кроме того, ассортимент обещает быть редким.

В центральной части рынка можно будет завтракать: здесь откроют пекарню и обустроят посадочные места. По обеим же сторонам построены антресоли: в одной запроектирована сыроварня, в другой – винный бар с крепкими напитками. Уже сейчас заработала зона с корнерами от петербургских и московских фуд-резидентов – на стороне 6-й Линии. Бонусом к проекту идет большая терраса со столиками во внутреннем дворе: совсем скоро на ней появится деревянный настил, а сам двор с напольными светильниками и зеленью благоустроят со временем. Плюс ко всему в планах сделать «Василеостровский» пространством, где будут происходить интересные городские гастрономические события: лекции, мастер-классы, фестивали и паблик-токи.

Что уже работает За несколько месяцев до запуска всего проекта открылась зона фудкортов, где уже вовсю пробуют гастрономические тренды рынков со всего света: римскую пиццу, китайские паровые булочки бао, хиты индийской кухни, мексиканские буррито, японские роллы, хуммус и даже устрицы. Важно! Это не стритфуд: создатели рынка новой волны принципиально приглашают к сотрудничеству ресторанные команды, которые готовят свои блюда из отборных продуктов. Всего здесь шестнадцать резидентов: большинство – петербургские энтузиасты индустрии, но есть и столичные звезды. Например, вьетнамцы Bo с лапшой handmade, знаменитым фо бо и фруктовым развалом, Crab Meet, которые отпускают дальневосточного краба по доступной цене, Avocado Point, превратившие авокадо в один из продуктов года. Скоро откроется и «Дагестанская лавка», одна из самых популярных концепций на московских рынках.

Среди родных брендов – образчики современной Японии Subzero, вегетарианцы «Зеленый сад», кондитерская Love So Matcha, где все десерты и напитки делают с добавлением японского чая, Easy Hummus, отвечающие в пространстве за ближневосточную кухню, знакомые по «Новой Голландии» San Diego, а также Indisko, основатели одного из первых в Петербурге спикизи-заведений Apteka. Немного самостоятельно и с отдельным входом держатся кофеманы Mad Espresso Team. Полный список резидентов Петербург: Indisko Subzero Pio Nero Easy Hummus «Зеленый сад» Bao Mochi Love So Matcha «Бюро» San Diego Fisha – Raw and Grill Swam Mad Espresso Team. Москва: Bo Avocado Point Crab Meet «Дагестанская лавка» (скоро открытие)