Владелец кафе Bonch и King Pong открывает на Казанской улице кафе Cookshop

Ресторатор Михаил Георгиевский (Bonch, King Pong) открывает на месте кафе «Суп Вино» блинную Cookshop с бретонскими галетами из гречневой муки и классическими блинами из пшеничной.

На время запуска решили ограничиться 20 видами блинов: половина со сладкой начинкой из пшеничной муки, остальные — безглютеновые гречневые с сытными наполнениями. Внутри, говорят, практически все, что можно представить себе как основное блюдо, но главное — яйцо. Профранцузское настроение можно обнаружить по всем направлениям меню: риеты, тапенады, луковый суп и картофельное пюре. Сидр будут лить из кувшинов в чашки — вдохновлялись традициями Бретани.

Казанская улица, 24