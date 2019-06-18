«Это не Клуб, мы серьезно»: создатели «Клуба» открывают в «Севкабель Порту» бар с акцентом на вечеринки
Создатели клуба «Клуб», который до мая этого года обитал на Боровой улице, 2, пролили свет на будущее нового заведения в «Севкабель Порту». На месте бара ХВ откроется новый бар — с акцентом на вечеринки, 4-6-часовыми диджейскими монологами от резидентов и полноценным меню, где можно будет попробовать «что-то кроме привычных микс-дринков». «Это не Клуб, мы серьезно», — уточняют создатели (дважды!)
В новой локации на месте бара ХВ в «Севкабель Порту» планируют создать «место для новых артефактов, идей и вдохновения» — для этого создатели «Клуба» специально избавились от всех вещей (и даже вертушек!) из помещения на Боровой. «Мы специально все продали и раздали и не забрали с собой ничего, кроме холодильника: даже растения другие. Это называется «очищение» и нужно, чтобы создать место для новых артефактов, идей и вдохновения. Потом продадим и эти, не сомневайтесь», — пишут они в официальном Telegram-канале «Клуба».
Бар, название которого пока не называется, будет работать с понедельника по пятницу в режиме с утра до вечера — на улице обещают поставить столики, подавать кофе, «Апероль», разливное пиво из шести кранов и 15 видов соков. Из закусок — цельнозерновые гриль-сэндвичи и салаты «Кафетерии». В пятницу и субботу планируют организовывать ранние вечеринки с 4-6-часовыми монологами от диджеев-резидентов Клуба. Для тех, кто уже думает, что от прежнего ничего не осталось — создатели сохранили некоторые традиции и будут устраивать «нормальную, полноценную, длинную вечеринку» в субботу (обещают подумать и над пятницей!)
В ближайших планах — организация «Летнего фестиваля», расширение барной карты и первая вечеринка «для своих», которая даст старт новому месту уже 22 июня. «Мы берЕм паузу от бубоса и транса, по крайней мере, на летний сезон. Сейчас интересы у всех как-то лежат в летних жанрах: хаусе, диско, бейсе, джангле и гэрридже. Мы оставили в прошлом все традиции, включая начало в 0:15. В прошлом оставили и все резкие неоновые цвета — хочется больше естественности, ламповости и древесины. Клуб был одним опытом, закрытие Клуба — другим опытом. Бар будет еще одним новым опытом, потом еще одним «Летний фестиваль» и так до бесконечности», — поделились создатели.
Напомним, в марте клуб «Клуб» на Боровой улице объявил о своем закрытии. О повторном появлении на карте ночной жизни Петербурга «Клуб» объявил ночью 16 июня, однако ранее петербуржцы могли заметить неоновую вывеску «Клуб навсегда» на территории бывшего бара ХВ в «Севкабель Порту».
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