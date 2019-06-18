«Это не Клуб, мы серьезно»: создатели «Клуба» открывают в «Севкабель Порту» бар с акцентом на вечеринки

Создатели клуба «Клуб», который до мая этого года обитал на Боровой улице, 2, пролили свет на будущее нового заведения в «Севкабель Порту». На месте бара ХВ откроется новый бар — с акцентом на вечеринки, 4-6-часовыми диджейскими монологами от резидентов и полноценным меню, где можно будет попробовать «что-то кроме привычных микс-дринков». «Это не Клуб, мы серьезно», — уточняют создатели (дважды!)

В новой локации на месте бара ХВ в «Севкабель Порту» планируют создать «место для новых артефактов, идей и вдохновения» — для этого создатели «Клуба» специально избавились от всех вещей (и даже вертушек!) из помещения на Боровой. «Мы специально все продали и раздали и не забрали с собой ничего, кроме холодильника: даже растения другие. Это называется «очищение» и нужно, чтобы создать место для новых артефактов, идей и вдохновения. Потом продадим и эти, не сомневайтесь», — пишут они в официальном Telegram-канале «Клуба».

Бар, название которого пока не называется, будет работать с понедельника по пятницу в режиме с утра до вечера — на улице обещают поставить столики, подавать кофе, «Апероль», разливное пиво из шести кранов и 15 видов соков. Из закусок — цельнозерновые гриль-сэндвичи и салаты «Кафетерии». В пятницу и субботу планируют организовывать ранние вечеринки с 4-6-часовыми монологами от диджеев-резидентов Клуба. Для тех, кто уже думает, что от прежнего ничего не осталось — создатели сохранили некоторые традиции и будут устраивать «нормальную, полноценную, длинную вечеринку» в субботу (обещают подумать и над пятницей!)