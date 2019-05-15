В Петербурге открылась первая сеть сербских пекарен «Кифлице» — от создателей ресторана Serbish

На улице Академика Лебедева, 21 открылась первая локация из сети сербских пекарен «Кифлице» (единственной в России!). Основатели Игор Попович, бренд-шеф ресторана-кондитерской «Гости» и Йован Рашета, создавший сербский ресторан Serbish на улице Пестеля, 8. В меню традиционная гибаница, проя и бурек с разными начинками — мясом, сыром, грибами и шпинатом.

В «Кифлице» можно попробовать слоеную тартинку жу-жу с кунжутом, бурек из слоеного теста со шпинатом, кексы «Проя» из кукурузной муки с сыром или шпинатом и традиционную гибаницу — слоеную булочку с домашним сыром и пропиткой из яиц и кефира. Самое название в переводе с сербского — ароматные булочки с разными начинками или без.

В меню представлены также можно найти багеты и торт «Наполеон». «Кифлице» открыта каждый день с 8:30.

Создатели обещают — теперь петербуржцы будут начинать свой день по-сербски. «Утро может начинаться по-разному: например, с чашечки кофе или чтения свежих новостей. А вот в Сербии утро начинается с пекарни. Аромат свежей выпечки пробудит горожан и их аппетит, и нет для серба лучшего завтрака, чем сочный бурек и стакан несладкого йогурта», — раскрывают местные традиции создатели.