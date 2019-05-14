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На Большой Конюшенной откроется новый винный бар «Пижоны»

Новый винный бар "Пижоны" на Большой Конюшенной запускают совладельцы пиццерии «22 сантиметра» и мясного ресторана ресторана Red. Steak & Wine Эльдар Кабиров и Андрей Петухов. 

Меню заведения будет построено по принципу comfort food - акцент на простых и понятных блюдах в авторской интерпретации. Например, жареные кабачки и тофу с зеленым карри и лепестками миндаля или же паштет из печени кролика с фисташками. За кухню в "Пижонах" отвечает шеф-повар Константин Опескин («Северянин», Kroo Cafe, Proviant).

В заведении будут две винных карты: одна — с натуральными и органическими винами, вторая — обширная с классическими наименованиями со всего мира. Бар состоит из трех залов и рассчитан на 40 посадочных мест. 

Открытие "Пижонов" запланировано на конец мая.

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