На Боровой улице в Петербурге заработала первая ЛГБТ-френдли кофейня Rainbow Coffeeshop

На Боровой улице, 24 открылась первая в Петербурге ЛГБТ-френдли кофейня Rainbow Coffeeshop. Создатели — семейная пара девушек Карины и Юлии, которые запустили два года назад одноименную кондитерскую с тортами, печеньем и пряниками на заказ.

Создатели Rainbow Coffeeshop отмечают, что в заведении рады всем без исключения — кто не будет «косо смотреть». В меню есть как фирменные изделия на ЛГБТ-тематику, например, радужные пряники, так и изделия «для всех». Основное меню традиционно для любой кофейни. Здесь подают напитки на основе эспрессо от 60 рублей, какао — 110 рублей, чай — 80 рублей, несколько сортов пива от 100 рублей, сэндвичи — 180 рублей и домашнюю выпечку.

«Мы решили, что это будет арт-пространство для людей творческих, решили, что будем делать небольшие выставки, устраивать поэтические вечера, кинопоказы, показывать короткометражки. Нам кажется, что Петербургу таких мест не хватает. У нас много начинающих художников, фотографов, режиссеров, их никуда не берут, они делают что-то для себя, но это остается совершенно невидимым, а ведь порой бывают замечательные вещи. И мы хотим дать немножко пространства и возможности людям себя показать», — рассказали The Village создательницы.

Девушки рассказывают, что с негативом еще не сталкивались — ни в прежней локации на Садовой улице, откуда им пришлось переехать из-за постоянных протечек, ни на Боровой. Приходят самые разные гости — пожилые пары, взрослые женщины, молодежь. «Однажды к нам пришла целая компания мужчин-кавказцев. Они увидели наше радужное печенье, говорят: «Вай, какие красивые печеньки!» Не знаю, поняли ли они что-нибудь, но даже если поняли, они сидели, о чем-то своем разговаривали, брали выпечку, пили кофе. Помню, я сначала немного растерялась, но потом поняла, что все в порядке», — добавляют они.

Напомним, ранее стало известно, что фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» номинирован на специальную ЛГБТ-премию Каннского фестиваля «Квир-Пальма», которая вручается лучшему фильму Канн данной тематики. Это вторая возможность ленты получить пальмовую ветвь — ранее картина примет участие в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля.