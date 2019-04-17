На Владимирском проспекте открывается Ionoff Bar — dj-сеты на виниле, крафт и кальяны от Александра Ионова
Подпольная ночная жизнь Петербурга выходит в свет — на Владимирском проспекте, 8 открывается Ionoff Bar от создателя клуба «Ионотека», продюсера и идейного лидера «новой русской волны» Александра Ионова, который за четыре года превратил заведение в настоящую андеграундную мекку.
«Мы стали забывать, как звучит хорошая музыка», — под таким девизом объявляет о себе Ionoff Bar. Так, из креативного директора клуба «Ионотека», Александр Ионов превращается в ресторатора и создает новое пространство — с диджей-сетами на виниловых пластинках, авторскими музыкальными подборками и аналоговым, «ламповым» звуком. Обещают барную карту с крафтовыми коктейлями, домашним пивом и фирменными настойками (и даже кальянное меню!), созданием которых Ионов занимался самостоятельно.
Александр Ионов
Об открытии Ionoff Bar для «Собака.ru»:
После оглушительного успеха «Ионотеки», которая существует с 2015 года, мне захотелось создать уютное место для более расслабленного отдыха и в тоже время больше уделить внимания атмосфере заведения. Ionoff Bar отличается от большинства баров Петербурга — у человека, попавшего сюда, меняется восприятие окружающего, этого эффекта мы добились при помощи нестандартного освещения и необычных декораций.
Последнее время я увлекся коллекционированием винила, я просыпаюсь утром и ставлю какую-нибудь пластинку. Я подумал, что лучше буду это делать в своем собственном баре, ведь мы будем открыты круглосуточно — так что даже в неурочные часы можно будет заглянуть к нам на чай или кальян и послушать хорошую музыку в необычной атмосфере.
В баре тоже планируются всяческие сюрпризы, например линейка особенных «философских» коктейлей, фирменный шот «Хайдеггер» и прочие интеллектуальные необычности. Помимо диджей вечеринок мы планируем выступление электронных проектов и ламповые акустические «квартирники».
Открытие заведения состоится 17 мая, а режим работы планируют сделать круглосуточным — по мнению создателей, это сделает Ionoff Bar «самым необычным местом среди тусовочных маршрутов Петербурга».
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