На Владимирском проспекте открывается Ionoff Bar — dj-сеты на виниле, крафт и кальяны от Александра Ионова

Об открытии Ionoff Bar для «Собака.ru»:

После оглушительного успеха «Ионотеки», которая существует с 2015 года, мне захотелось создать уютное место для более расслабленного отдыха и в тоже время больше уделить внимания атмосфере заведения. Ionoff Bar отличается от большинства баров Петербурга — у человека, попавшего сюда, меняется восприятие окружающего, этого эффекта мы добились при помощи нестандартного освещения и необычных декораций.

Последнее время я увлекся коллекционированием винила, я просыпаюсь утром и ставлю какую-нибудь пластинку. Я подумал, что лучше буду это делать в своем собственном баре, ведь мы будем открыты круглосуточно — так что даже в неурочные часы можно будет заглянуть к нам на чай или кальян и послушать хорошую музыку в необычной атмосфере.

В баре тоже планируются всяческие сюрпризы, например линейка особенных «философских» коктейлей, фирменный шот «Хайдеггер» и прочие интеллектуальные необычности. Помимо диджей вечеринок мы планируем выступление электронных проектов и ламповые акустические «квартирники».