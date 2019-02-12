На улице Восстания откроется кафе Red Cup — там подают сэндвичи с макаронами и крылья баффало

14 февраля на Восстания, 22 откроется новый проект от команды Poison Rock’n’roll Karaoke, Tawny Bar и Meat Makers — кафе Red Cups.

В меню большой выбор быстрых блюд из качественного мяса: куриные крылья баффало, говяжий рубец с томленой фасолью, сэндвич с макаронами, пастрами и соусом «чеддер», свиные и говяжьи ребра. Скоро к этому списку добавится пицца собственного приготовления.

Среди напитков гости найдут доступные пивные позиции, дистилляты и крепкий алкоголь. Коктейльная карта авторская, в основном это твисты на американскую классику.

Одним из ключевых плюсов заведения станет доступные средний чек, который не будет превышать 700-800 рублей. Такие цены можно обеспечить за счет собственного производства Meat Makers.

Организаторы планируют проводить live-выступления артистов и музыкантов, dj-сэты от коллекционеров музыки и винила, а также крупные мероприятия с участием барменского и культурного городского комьюнити. На открытии гостей ждут велком-дринкс, закуски и безлимитный попкорн.