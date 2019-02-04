Шеф-повар Сергей Фокин перезапустит свой гастробар Four Hands

Сергей Фокин – сверхкреативный шеф и совладелец гастробара Four Hands, ради которого в спальный район у метро «Звездная» приезжали фанаты со всего Петербурга, в 2018-м восстанавливал силы: представил российскую кухню на русском стенде Madrid Fusion, дал ужины и мастер-классы в 36 городах России, выступил в Испании, на Украине и в Казахстане, а теперь наконец-то перезапускает свой проект. Сначала, в апреле, гастробар Four Hands откроется в Репино, а ближе к осени – на Петроградской стороне. Сергей обещает добавлять к утиной ножке козлобородник и карамельную морковь, делать рийет из конины с морковной сгущенкой и крутить рулет из зайчатины с черносливом, грибами эноки и садовыми травами.

В биографии Фокина самые разные проекты: траттория Grato, ресторан Pepper Moon на улице Рубинштейна, он ставил первое меню в проекте русской кухни «Вкус есть!».