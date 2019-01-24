«Собака.ru» первая заглянула в новый русский ресторан Petrov-Vodkin

Старейший петербургский ресторатор Игорь Мельцер, основатель культового кабаре «Хали-Гали» и ресторана «Матросская тишина», запустит новый ресторан Petrov-Vodkin в середине февраля.

Сначала будущий Petrov-Vodkin должен был открыться в помещении епархии, в здании Никольского морского собора, но из-за многочисленных ограничений (например, на алкоголь в дни постов) и сложностей в организации музыкальной программы проект перенесли в другое место.

Игорь Мельцер определяет формат заведения Petrov-Vodkin как русский тапас-бар и ресторан. «К примеру, в Петербурге был ресторан "Медведь" c большой длинной витриной, где повара без остановки готовили небольшие блюда, а гость мог перекусить прямо с порога. В Petrov-Vodkin такая же система: в первых двух залах у нас расположится тапас-бар, в третьем – ресторан с полноценным меню a la carte. Тем не менее, шумно, хлебосольно и душевно по-русски будет везде», – обещает ресторатор.

В меню – большой выбор закусок и сопутствующих напитков. Шеф-повар Станислав Потёмкин (он же главный на кухне в проектах La Perla Seafood Bar и La Perla Nera) придумал тапасы на русский манер: сельдь на ржаном хлебе с горчицей и яйцом, буженину с хреном и свежим огурцом и еще с десяток закусок. Цена на них будет варьироваться от 150 до 480 рублей (самая дорогая позиция – с чёрной икрой).

В меню нового заведения от совладельца ресторанов La Perla Seafood и La Perla Nera, известных в Петербурге своими морепродуктами, будут предлагать скальных устриц, несколько видов креветок, курильского морского гребешка и камчатского краба. В меню a la carte обещают все хиты русской кухни: холодец, оливье, пельмени и вареники, бефстроганов, борщ с салом в авторской подаче, но, как отмечает шеф-повар Станислав Потемкин, холодец будет выглядеть как холодец.

Дизайном интерьера занимается «Архитектурное бюро 11» во главе с Анной Дельгядо и Николаем Конашеноком, они же оформляли интерьеры других проектов Игоря Мельцера – ресторанов La Perla Seafood Bar и La Perla Nera. Проект так назван в честь русского художника Петрова-Водкина – в интерьере планируют наброски знаменитых картин.

Последние несколько лет петербургские рестораторы обратили пристальное внимание на отечественную кухню, русские рестораны активно открывались новичками и старожилами рынка. Так, показали пример авторского прочтения или предложили классику рестораны «Петруша», «Полный балет», «Гуси-Лебеди», «Банщики», The Repa и «Иван да Марья». Сменили адреса «Кококо» и Мари Vanna, открылись рестораны советской кухни «Центральный», «Квартирка» и «Коммуналка», а также бар с коктейлями на основе русских напитков Orthodox, бар по мотивам романа М. Ю. Лермонтова «Печорин» и бар Polugar. Конкуренцию им составляют более ранние проекты «Северянин», «Царь», «Русская рюмочная», «Шаляпин» и другие.

Игорь Мельцер — личность на петербургском ресторанном рынке легендарная. В далеком 1997 году он открыл гремевшее на весь город кабаре «Хали-Гали», где роль конферансье исполнял шоумен Роман Трахтенберг. В 1999-м был рыбный ресторан «Матросская тишина», который спустя 10 лет переименовали в La Perla. Среди ныне закрытых заведений Игоря Мельцера — «Зов Ильича», Good Friends и Meltcer Fish House. С 2010 ресторатор сконцентрировался еще на одном направлении — общественное питание на предприятиях и в учебных заведениях (столовая университета ЛЭТИ и столовая Балтийского завода). Из последних открытий – рыбные рестораны La Perla Seafood на улице Рубинштейна и La Perla Nera в Смольном переулке.

Ресторан Petrov-Vodkin Адмиралтейский проспект, 6 Узнать подробнее

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