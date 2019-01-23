При KGallery откроется книжный магазин-кафе Bookcafé с видом на набережную Фонтанки

При KGallery на набережной Фонтанки откроется книжное кафе Bookcafé.

Помимо кофейной классики и альтернативы, обещают несколько фирменных позиций, например, эспрессо с добавлением восточных смесей специй и трав. В меню – завтраки, выпечка, сэндвичи и суперфуд.

Книжный магазин будет специализироваться на новинках изданий по искусству, кино и моде.

Каждый месяц при Bookcafé обещают встречи с писателями, презентации книг и лекции по искусству, литературе, истории кино и моды.

Открытие Bookcafé запланировано на 17 февраля.

KGallery основана в 2005 году как частная галерея, в которой собрана коллекция русского и советского искусства.