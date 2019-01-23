При KGallery откроется книжный магазин-кафе Bookcafé с видом на набережную Фонтанки
При KGallery на набережной Фонтанки откроется книжное кафе Bookcafé.
Помимо кофейной классики и альтернативы, обещают несколько фирменных позиций, например, эспрессо с добавлением восточных смесей специй и трав. В меню – завтраки, выпечка, сэндвичи и суперфуд.
Книжный магазин будет специализироваться на новинках изданий по искусству, кино и моде.
Каждый месяц при Bookcafé обещают встречи с писателями, презентации книг и лекции по искусству, литературе, истории кино и моды.
Открытие Bookcafé запланировано на 17 февраля.
KGallery основана в 2005 году как частная галерея, в которой собрана коллекция русского и советского искусства.
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Книжное кафе Bookcafé
Наб. Фонтанки, 24
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