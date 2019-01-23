На Петроградской стороне открылся ресторан европейской кухни V от создателей «Монтенегро» и «Таверна Гролле».

На старт дают листьям салата, переложенные ломтями говядины тальята, спаржу с голландским соусом, салат из печени трески с битыми огурцами. Важный раздел занимают паста и ризотто, отдают, например, равиоли со шпинатом и рикоттой, ризотто с листьями цикория, тальятелле с креветками.

Из краба готовят торт с морским деликатесом и муссом из авокадо; его же кладут в крем-суп из тыквы. Отдел супов на зимний лад — густой крем-суп капучино из белой фасоли, томатный со свежей страчателлой, уха с молодым картофелем.

В карте десертов – мильфей, прослоенный ягодами свежей малины, припущенная клубника с черным перцем и кремом из рикотты, шоколадный торт с кофейным кремом и другие.