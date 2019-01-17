Ресторан «Находка» перезапустился на Малой Морской

Заведением занимается ресторанная группа, владеющая также Meat Head и «Этаж 41». Специализация осталась прежней — рыба и морепродукты.

Основная закуска — сморреброды: с сельдью, шпротами, скумбией, подкопченной форелью, печенью трески и с кальмаром и печеными томатами и перцем. На льду подают фирменнное плато из креветок — копченые, маринованные и отварные.

Но в меню появились и блюда в азиатском стиле: поке с угрем, том-ям с морепродуктами, лосось в темпуре с икрой тобико и татаки из тунца с тайским соусом и бобами эдамаме. Есть и проходные позиции вроде куриного бульона или фермерской страчателлы, но с килькой.