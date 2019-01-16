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На Коломенской улице откроется бар «Стояк» с одной ценой на все блюда и напитки

На Коломенской,11 откроется фикс-прайс бар «СТОЯК», где все напитки и блюда продают по одинаковой цене — 200 рублей. Открытие запланировано на 17 января. 

В заведении подают сырную пиццу и пепперони, несколько видов пасты, салаты и закуски. Из напитков есть крепкий алкоголь, крафтовое пиво и коктейли. Все  порции стандартные, а то больше, утверждают организаторы. 

Бар «СТОЯК»  будет открыт ежедневно: с 16:00 до 02:00.


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