На Коломенской улице откроется бар «Стояк» с одной ценой на все блюда и напитки

На Коломенской,11 откроется фикс-прайс бар «СТОЯК», где все напитки и блюда продают по одинаковой цене — 200 рублей. Открытие запланировано на 17 января.

В заведении подают сырную пиццу и пепперони, несколько видов пасты, салаты и закуски. Из напитков есть крепкий алкоголь, крафтовое пиво и коктейли. Все порции стандартные, а то больше, утверждают организаторы.

Бар «СТОЯК» будет открыт ежедневно: с 16:00 до 02:00.