На Пяти углах откроется проект Brewmen&Redman's Kitchen от фудблогера Романа Редмана
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Фото: @roma_redman
Идеолог митерии Сhuck и фуд-блогер Роман Редман вместе с пивоварней из Великого Новгорода Brewmen открывают коллаборацию Brewmen&Redman's Kitchen.
В меню обещают всевозможные мясные деликатесы и десятки сортов пива как на кране, так и бутылочного.
Открытие запланировано на конец января.
Рома Редман уже несколько лет ведет общеобразовательный гастровидеоблог Redman's Kitchen, в котором показывает, как приготовить ростбиф в азиатском стиле и жарит куриные крылышки вместе с гостями студии, например с Даниилом Поперечным.
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Brewmen&Redman's Kitchen
Разъезжая ул., 3
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