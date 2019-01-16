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На Пяти углах откроется проект Brewmen&Redman's Kitchen от фудблогера Романа Редмана

  • Фото: @roma_redman

Идеолог митерии Сhuck и фуд-блогер Роман Редман вместе с пивоварней из Великого Новгорода Brewmen открывают коллаборацию Brewmen&Redman's Kitchen.

В меню обещают всевозможные мясные деликатесы и десятки сортов пива как на кране, так и бутылочного. 

Открытие запланировано на конец января.

Рома Редман уже несколько лет ведет общеобразовательный гастровидеоблог Redman's Kitchen, в котором показывает, как приготовить ростбиф в азиатском стиле и жарит куриные крылышки вместе с гостями студии, например с Даниилом Поперечным.

Brewmen&Redman's Kitchen

Разъезжая ул., 3

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