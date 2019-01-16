В центре Петербурга откроется красивая (очень!) кофейня Limitless

В конце января в Большом Казачьем переулке заработает кофейня Limitless с очень красивыми интерьерами. Варить будут исключительно кофе категории спешиалти без использования коммерческих сиропов и сливок. Обещают как классику, то есть уже всем знакомые капучино, американо, эспрессо, флэт-уайт и так далее, так и альтернативу – кофе, заваренный вручную (фильтр, воронка).

Помимо кофе, обещают большую линейку десертов – торт с клубникой и базиликом, брауни с мятой, рисовое печение с фисташкой, а также более сытные позиции – свекольный суп с моцареллой, киноа со сливочно-мятным соусом овощами и другие.

Заведение открывают фотограф Артем Васильев и дизайнер Анна Назукова. До этого у пары был опыт запуска кофейной точки по франшизе, но из-за разногласий с инвесторами молодые предпринимали решили, что нужно вложить все сбережения и силы в свое собственное заведение.

Интерьеры Limitless помогала оформлять студия дизайна Volves.

Открытие запланировано на 19 января.