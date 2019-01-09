В «Севкабель Порт» откроется рыбный проект Gypsy Fish&Taproom

В конце января в пространстве «Севкабель Порт» заработает проект Gypsy Fish &Taproom от создатей бара Gypsies&Jews – одного из главных открытий индустрии 2018 года по версии «Собака.ru». Об этом изданию рассказал совладелец заведений бартендер Александр Болтян. По его словам, «это никак не продолжение бара Gypsies & Jews, кроме того, там не будет крепкого алкоголя».

Обещают 23 сорта пива на кране, местного и импортного, в том числе собственного производства, а также рыбу: около десяти позиций классических суши, сашими, финскую уху и икру – красную и чёрную.

В планах у команды – гастроаттракционы с видом на Финский залив: устричные дни и, например, разделывание туши тунца на открытой кухне.