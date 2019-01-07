На Малой Садовой заработал аудиофильский бар «Нос» от создателей Kabinet
Команда главного петербургского спикизи-бара Kabinet обратилась к техно и великой русской литературе и запустила аудиофильский бар «Нос»
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Сэм Коняхин, Семен Перевощиков, Клим Суханов, Антон Кочнев и Станислав Быстров
Из светского места на Малой Садовой, 8 прямо-таки в буквальном смысле вышел вполне самостоятельный «Нос». Его, в отличие от носа коллежского асессора абсурдистской повести Гоголя, никто не видел ни на Невском, ни в Таврическом — новое пространство ищите прямо во дворах за Елисеевским (спойлер! вход через Kabinet).
Станислав Быстров вместе с бартендером Сэмом Коняхиным и музыкальной группой D-Pulse, участником которой является Сэм, нашли подвал по соседству с Kabinet и открыли бар «Нос» – место камерное, с книжными полками, винилом и хорошим звукомвыкупили подвал по соседству и открыли бар «Нос» — место камерное, с книжными полками, винилом и хорошим звуком.
«Наш музыкальный вкус не предполагает, что в одном сете ты играешь «Зеленоглазое такси», а потом ставишь Бруно Марса. Человек, который к нам придет, услышит (и обязательно полюбит) что-то новое и красивое», — объясняет участник группы Клим Суханов и обещает ставить американского исполнителя Андерсона Пака и немца Dj Koze, чей трек Pick Up вошел в сотню лучших песен 2018 года по версии The Guardian.
В аудиофильском баре «Нос», помимо вечеринок по выходным и привоза диджеев, планируют открытые репетиции D-Pulse.
И главное здесь не напитки, а музыка – пока что предлагают только джин-тоник, чистый виски и игристое, но обещают дополнить карту более интересными сочетаниями. Если желаете что-то более сложносочиненное – можете захватить бокал из соседнего Kabinet.
Работают в пятницу и субботу с 00:00.
Фото: Александр Огурцов
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Фото: @kalinin.mark
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Бар «Нос»
Ул. Малая Садовая, 8
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