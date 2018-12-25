Домашний хлеб, пастрами и кейл – на Васильевском острове открылся ресторан Bestie

Главный гастроэнтузиаст Петербурга Алена Мельникова устала от амбиций на мировое господство и запустила comfort food на районе.

На набережной Макарова открылся ресторан Bestie — первый проект на Васильевском острове, ради которого стоит выбраться из центра и благодаря которому всем местным необязательно уезжать с Васьки в поисках приличного ужина. В первый раз найти Bestie непросто: въезд с проспекта КИМа в лофт-квартал, чуждый петербургскому духу, и вход через холл первого этажа аппарт-отеля, тоже чуждого. Оставить свой автомобиль можно на территориии – собственную парковку ресторан запустит к началу февраля. Интерьеры соответствуют локации: высокие потолки, бетон, металл, дерево, кожа – но не такие типичные, как большинство проектов, отстроенных в 2018 году одним и тем же архитектурным бюро. Дизайн разрабатывала Анастасия Хальчицкая (Charlie, The Repa, Vinovniki, Kroo cafe). На стенах – работы петербургского художника Сергея Рожнова, тоже чуждые стереотипам о Петербурге. Но, возможно, в теплый сезон действительно получится сыграть в пляжный волейбол в перерывах между горячим и десертами: из Bestie можно будет выйти на террасу, а с нее – прямо на набережную, которую обещают оборудовать к лету. Помимо основного зала с открытой кухней и барной зоной, рассчитанного на 77 посадок, в ресторане есть отдельный кабинет для мероприятий и детская комната – их обещают достроить к январским праздникам.

Фермерское яйцо по-шотландски

Печеный гриль цыпленок, маринованный в зеленом луке

Pizza bread с пастрами из говядины и соусом тонно

Меню поставили шеф The Repa Игорь Зорин и повар Василий Еремин (работал в ресторанах Terrassa, Kuznya, «Крыша 18», «22.13»). Получилась простая и понятная еда (тот самый comfort food), которая подходит на каждый день, как то: безупречная домашняя пастрами с нежнейшим птитимом и легким сливочным муссом или орзо с копченым угрем и чипсами из кейла — без обилия соусов в тарелке, которые сначала дарят незабываемый умами, а после — невыносимую тяжесть бытия. Хочется же иной раз обыкновенного вечера с сырами, паштетами и теплыми анчоусами с томатами и оливковым маслом на теплом, только из печи, хлебе — в Bestie все это есть. И выпить вина. За него отвечает шеф-сомелье Beefzavod Женя Шамов, так что натурального — молодого, фруктового, дерзкого — собрали много, есть, например, австрийские грюнеры из семейного хозяйства в Камптале и французские сансеры с небольшой винодельни из долины Луары. Помимо вин, предлагают свежевыжатые соки и витаминные смузи, миксы на миндальном и соевом молоке и травяные чаи.

Филе лосося с печёной морковью и кейлом

Тартар из говядины с трюфельным соусом

Пастрами с птитимом верде и соусом из пармезана

Важный раздел в меню составит Pizza Bread – пицца на ферментированном хлебе: основу выпекают в печи и уже на горячую выкладывают топпинги на выбор – копченого угря, анчоусов и каперсы, горгонзолу и другие. Остальное меню имеет свой размерный ряд. Так, в S (Small) вошли закуски к вину, например, оливки, маринованные артишоки и сыр таледжио с хлебом и конфитюром из красного инжира, в M (Medium) – закуски, супы и салаты, в L– горячие блюда на одного, такие как пастрами с птитимом, орзо с копченным угрем, филе лосося с печёной морковью и кейлом. В XL включили позиции на компанию: цыпленка на гриле, маринованного в зеленом луке, баранью лопатку с морковью в карамели или целую утку – ее запекают в яблочном сидре до сахарной корки. Из десертов предлагают пирог из ревеня со сливочным ванильным кремом – очень похожий на домашнюю шарлотку, слегка хрустящую и сочную, классический брауни с черникой и мороженым, банановый хлеб с карамелью и сливочную панна котту с малиновым соусом. В январе запустят ранние завтраки и доставку.

Игорь Зорин и Василий Еремин

Алена Мельникова Ресторатор и гастроэнтузиаст «Да, Bestie – районное место, у нас нет амбиций на всемирное господство, я, если честно, от амбиций устала. Похоже, все начали забывать, что главная задача повара и хорошего ресторана – кормить людей. Слишком много смысла вкладывают в блюдо, бывает же, что просто хочется поесть, там, где доступно и приятно. Детская комната будет, потому что оказалось, что много моих друзей живут на Ваське, и у них появились дети. Хочу создать ощущение, что ты дома, сидишь у кого-то на кухне. В Bestie именно так, поэтому в название взяли слово, которое переводится с английского как дружочек. Пора подумать о своем желудке – у нас есть здоровые напитки: соки, миксы на миндальном и соевом молоке. В несколько блюд решили добавить кейл – настоящий суперфуд и источник белка. А еще 10 процентов за обслуживание включаем в счёт для удобства оплаты по карте. Точней так: в чеке счет без чая и с чаем. Если вас официант все-таки не устроил – вы ему сможете объяснить, что не так, и чаевых не оставите, хватит стесняться. В США во многих местах у официантов нет зарплаты, только чаевые, и это круто, но для нас пока слишком радикально». «Да, Bestie – районное место, у нас нет амбиций на всемирное господство, я, если честно, от амбиций устала. Похоже, все начали забывать, что главная задача повара и хорошего ресторана – кормить людей. Слишком много смысла вкладывают в блюдо, бывает же, что просто хочется поесть, там, где доступно и приятно. Детская комната будет, потому что оказалось, что много моих друзей живут на Ваське, и у них появились дети. Хочу создать ощущение, что ты дома, сидишь у кого-то на кухне. В Bestie именно так, поэтому в название взяли слово, которое переводится с английского как дружочек. Пора подумать о своем желудке – у нас есть здоровые напитки: соки, миксы на миндальном и соевом молоке. В несколько блюд решили добавить кейл – настоящий суперфуд и источник белка. А еще 10 процентов за обслуживание включаем в счёт для удобства оплаты по карте. Точней так: в чеке счет без чая и с чаем. Если вас официант все-таки не устроил – вы ему сможете объяснить, что не так, и чаевых не оставите, хватит стесняться. В США во многих местах у официантов нет зарплаты, только чаевые, и это круто, но для нас пока слишком радикально».

Ресторан Bestie Наб. Макарова, 60 Узнать подробнее

Фото: Александр Огурцов, Дарья Гнашко, архивы пресс-служб