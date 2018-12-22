На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar, где будет не только икра
На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar с черной икрой почти в каждом блюде. Это будет авторская кухня шеф-повара Романа Палкина, которого мы знаем по работе в проектах Beefzavod, «Морошка для Пушкина».
Пространство Art-Caviar разделят на три зоны: сам ресторан, кабинет для частных мероприятий и бутик, где можно будет продегустировать и купить черной икры — всего обещают 20 видов. Цены обещают демократичные.
Автор проекта — директор петербургского филиала компании «Русский икорный дом» Ян Королев. Изначально планировалось открыть ресторан с меню, полностью построенном вокруг черной икры, но Роман Палкин согласился только на авторский проект — помимо флагманских тартаров, дранников и авокадо-муссов с черной икрой, будет, например, салат с мясом камчатского краба, равиоль с печенью осетра и несколько десертов.
Винную карту разрабатывает шеф-сомелье ресторана Beefzavod Евгений Шамов, обещают как классические позиции, так и натуральное вино.
Открытие запланировано на начало января.
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Ресторан Art-Caviar
Ул. Большая Конюшенная, 10
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