На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar, где будет не только икра

На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar с черной икрой почти в каждом блюде. Это будет авторская кухня шеф-повара Романа Палкина, которого мы знаем по работе в проектах Beefzavod, «Морошка для Пушкина».

Пространство Art-Caviar разделят на три зоны: сам ресторан, кабинет для частных мероприятий и бутик, где можно будет продегустировать и купить черной икры — всего обещают 20 видов. Цены обещают демократичные.

Автор проекта — директор петербургского филиала компании «Русский икорный дом» Ян Королев. Изначально планировалось открыть ресторан с меню, полностью построенном вокруг черной икры, но Роман Палкин согласился только на авторский проект — помимо флагманских тартаров, дранников и авокадо-муссов с черной икрой, будет, например, салат с мясом камчатского краба, равиоль с печенью осетра и несколько десертов.

Винную карту разрабатывает шеф-сомелье ресторана Beefzavod Евгений Шамов, обещают как классические позиции, так и натуральное вино.

Открытие запланировано на начало января.