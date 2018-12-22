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На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar, где будет не только икра

  • Роман Палкин

На Большой Конюшенной откроется ресторан Art-Caviar с черной икрой почти в каждом блюде. Это будет авторская кухня шеф-повара Романа Палкина, которого мы знаем по работе в проектах Beefzavod, «Морошка для Пушкина».

Пространство Art-Caviar разделят на три зоны: сам ресторан, кабинет для частных мероприятий и бутик, где можно будет продегустировать и купить черной икры — всего обещают 20 видов. Цены обещают демократичные.

Автор проекта — директор петербургского филиала компании «Русский икорный дом» Ян Королев. Изначально планировалось открыть ресторан с меню, полностью построенном вокруг черной икры, но Роман Палкин согласился только на авторский проект  — помимо флагманских тартаров, дранников и авокадо-муссов с черной икрой, будет, например, салат с мясом камчатского краба, равиоль с печенью осетра и несколько десертов.

Винную карту разрабатывает шеф-сомелье ресторана Beefzavod Евгений Шамов, обещают как классические позиции, так и натуральное вино.       

Открытие запланировано на начало января.

Ресторан Art-Caviar

Ул. Большая Конюшенная, 10

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  • Салат с камчатским крабом и настоем из яблок

  • Равиоль с крабом и бульоном из кабачка и вяленой икры

  • Стейк из ленского осетра с маковым молочком

  • Печень осетра с пюре из картофеля и соленой клюквой

  • Лингвини из цуккини с муссом из авокадо и икрой «Империал»

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Автор: sobaka
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