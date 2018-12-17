На улице Некрасова открылся бар «Третий круг»

На улице Некрасова заработал бар «Третий круг», названный так в честь того самого круга ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, где пребывают души обжор и гурманов. На стенах — портреты итальянского поэта и самый известный триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».

«Третий круг» — первый самостоятельный проект бартендера Андрея Амелина, который когда-то мешал винные коктейли в гастробаре Svoi, а после — возглавил бар Xander в отеле Four Seasons. Винная карта от проекта «На вина!» с классикой и натуральным и авторские коктейли. В скором времени появятся закуски, а весной планируют открыть террасу с полноценным грилем.

Обещают работать каждый день и устраивать вечеринки от дружественных диджеев.