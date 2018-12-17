18+

На улице Некрасова открылся бар «Третий круг»

На улице Некрасова заработал бар «Третий круг», названный так в честь того самого круга ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, где пребывают души обжор и гурманов. На стенах — портреты итальянского поэта и самый известный триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».

«Третий круг» — первый самостоятельный проект бартендера Андрея Амелина, который когда-то мешал винные коктейли в гастробаре Svoi, а после — возглавил бар Xander в отеле Four Seasons. Винная карта от проекта «На вина!» с классикой и натуральным и авторские коктейли. В скором времени появятся закуски, а весной планируют открыть террасу с полноценным грилем. 

Обещают работать каждый день и устраивать вечеринки от дружественных диджеев.

Бар «Третий круг»

Ул. Некрасова, 2

Узнать подробнее
   

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Места: «Третий круг»
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также