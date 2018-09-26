Команда ресторана «Северянин» открывает бар «Печоринъ» в духе рюмочной XIX века

В новой питейной по соседству с рестораном «Северянин» будут наливки, ликеры и настойки в рюмках-лафитниках, например, хреновуху, спотыкач и крем де кассис (черносмородиновый ликер). Обещают несколько видов водки, полугаров и небольшую винную карту, а также авторские коктейли по рецептуре прошлых столетий, каждый из которых будет отсылать к произведениям классиков. Какие именно это коктейли, пока неизвестно: меню находится в стадии разработки.

На закуску планируют подавать соленья, несколько сортов икры и, в зависимости от сезона, ряпушку и корюшку.

В интерьерах обещают воссоздать атмосферу рюмочных конца XIX века и обыграть литературный образ Печорина – главного персонажа романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» – и при этом, по словам авторов проекта, не превратиться в музей.

Открытие питейной «Печоринъ» запланировано на конец ноября.