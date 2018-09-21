Артем Балаев открывает на Рубинштейна гастрономический рынок «Центральный маркет»

Всего на площади в 800 квадратных метров откроют 10 киосков-резидентов, причем все они представят свои концепции, которых, подчеркивают авторы проекта, нет среди ресторанов города. Обещают рамены, морепродукты, японскую, грузинскую, итальянскую и тихоокеанскую кухню – Гавайи и Юго-Восточную Азию, а также одну кофейню и два бара – с аперитивами и крафтовым пивом от российских производителей. Кто именно из рестораторов будет представлен на рынке, пока неизвестно.