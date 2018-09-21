Артем Балаев открывает на Рубинштейна гастрономический рынок «Центральный маркет»
Во «Владимирском пассаже» заработает первый в Петербурге регулярный рынок, куда можно будет ходить на рамены, хинкали и устрицы уже в ноябре. Об этом «Собака.ru» рассказал один из авторов проекта Артем Балаев.
Всего на площади в 800 квадратных метров откроют 10 киосков-резидентов, причем все они представят свои концепции, которых, подчеркивают авторы проекта, нет среди ресторанов города. Обещают рамены, морепродукты, японскую, грузинскую, итальянскую и тихоокеанскую кухню – Гавайи и Юго-Восточную Азию, а также одну кофейню и два бара – с аперитивами и крафтовым пивом от российских производителей. Кто именно из рестораторов будет представлен на рынке, пока неизвестно.
Артем Балаев
Основатель компании «Агора», один из авторов проекта
«Мы решили пригласить в резиденты только известные в городе ресторанные группы с двумя и более заведениями. Правда, одно из важнейших условий – их идеологам должно быть меньше 40. Мы за молодость».
В «Центральном маркете» обещают регулярно проводить гастрофестивали, ярмарки выходного дня, привозить российские и зарубежные стритфуд-проекты и устраивать дегустации. Здесь не будут торговать фермерскими фруктами или овощами, но, помимо 10 резидентов, представят несколько лавок – со смузи, натуральными сладостями, сырами и одну – с журналами и книгами о гастрономии.
Напомним, все лето во дворе «Владимирского пассажа» работал фудмаркет Mercato Locale, где Дмитрий Блинов готовил овощи, Евгений Викентьев — блины, а команды Italy и Smoke BBQ — пасту и брискет. Всем им, кстати, до 40.
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Гастропроект «Центральный маркет»
Ул. Рубинштейна, 28
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