Леонид Гарбар открыл ресторан дореволюционной русской кухни «Фонтанка, 30»
-
Леонид Гарбар
Совладелец ресторана «Центральный», стоявший также у истоков заведений Stroganoff Steak House и «Русской рюмочной №1», открыл ресторан «Фонтанка, 30». Концепция кухни — размышления на тему петербургской гастрономии. Как бы выгляделт сегодня легендарные «Палкин», «Контан», «Донон» и «Кюба» – все те рестораны, которыми славился дореволюционный дворянский Петербург, не случись 1917 год?
Раздумывая над концепцией, Леонид Гарбар вместе с шеф-поваром Александром Жеребцовым долгое время изучали старинные поваренные книги и решили: надо опираться на русско-французскую традицию. Меню отсылает в те времена, когда обедали в течение трех-четырех часов десятью блюдами, запивали вином горячий жир котлет, а закусывали расстегаями и лимбургским сыром.
В меню – борщ с черносливом и белой фасолью, стерляжья уха с кнелью и пельмени ручной лепки с начинкой из двух видов рыбы – лосося и палтуса, увенчанные отборной красной икрой. Последняя, к слову, в начале XIX века считалась обычным кушаньем и подавалась только в кабаках в качестве закуски.
Из закусок к водке – малосольные огурцы и помидоры и сельдь в авторской интерпретации – с мятым печеным картофелем, икрой щуки и густыми сливками. Рыбы готовят много: мурманскую треску запекают с артишоками, а палтуса подают с тыквенным пюре, лапшой из цуккини, вялеными черри и соусом голландез – классической французской заправкой на основе яиц и сливочного масла. В барной карте представлена винная классика и органика из России, Старого и Нового Света, разумеется, шампанское от вдовы Клико и дома Периньона, несколько сортов водки, херес и виски.
В интерьере — темный дуб, антикварные буфеты из красного дерева и настольные лампы, белая посуда, скатерти и салфетки. И обратите внимание на фотографии, бережно собранные в частных коллекциях: на них – Петербург и петербуржцы в начале XX века, прямо накануне революции.
|
Ресторан «Фонтанка, 30»
Ул. Фонтанка, 30
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.