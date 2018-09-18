Совладелец ресторана «Центральный», стоявший также у истоков заведений Stroganoff Steak House и «Русской рюмочной №1», открыл ресторан «Фонтанка, 30». Концепция кухни — размышления на тему петербургской гастрономии. Как бы выгляделт сегодня легендарные «Палкин», «Контан», «Донон» и «Кюба» – все те рестораны, которыми славился дореволюционный дворянский Петербург, не случись 1917 год?

Раздумывая над концепцией, Леонид Гарбар вместе с шеф-поваром Александром Жеребцовым долгое время изучали старинные поваренные книги и решили: надо опираться на русско-французскую традицию. Меню отсылает в те времена, когда обедали в течение трех-четырех часов десятью блюдами, запивали вином горячий жир котлет, а закусывали расстегаями и лимбургским сыром.

В меню – борщ с черносливом и белой фасолью, стерляжья уха с кнелью и пельмени ручной лепки с начинкой из двух видов рыбы – лосося и палтуса, увенчанные отборной красной икрой. Последняя, к слову, в начале XIX века считалась обычным кушаньем и подавалась только в кабаках в качестве закуски.