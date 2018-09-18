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Леонид Гарбар открыл ресторан дореволюционной русской кухни «Фонтанка, 30»

  • Леонид Гарбар

Совладелец ресторана «Центральный», стоявший также у истоков заведений Stroganoff Steak House и «Русской рюмочной №1», открыл ресторан «Фонтанка, 30». Концепция кухни — размышления на тему петербургской гастрономии. Как бы выгляделт сегодня легендарные «Палкин», «Контан», «Донон» и «Кюба» – все те рестораны, которыми славился дореволюционный дворянский Петербург, не случись 1917 год? 

Раздумывая над концепцией, Леонид Гарбар вместе с шеф-поваром Александром Жеребцовым долгое время изучали старинные поваренные книги и решили: надо опираться на русско-французскую традицию. Меню отсылает в те времена, когда обедали в течение трех-четырех часов десятью блюдами, запивали вином горячий жир котлет, а закусывали расстегаями и лимбургским сыром. 

В меню – борщ с черносливом и белой фасолью, стерляжья уха с кнелью и пельмени ручной лепки с начинкой из двух видов рыбы – лосося и палтуса, увенчанные отборной красной икрой. Последняя, к слову, в начале XIX века считалась обычным кушаньем и подавалась только в кабаках в качестве закуски.

  • Пельмени из рыбы

  • Сельдь с мятым печеным картофелем

  • Палтус с тыквенным пюре

Из закусок к водке – малосольные огурцы и помидоры и сельдь в авторской интерпретации – с мятым печеным картофелем, икрой щуки и густыми сливками. Рыбы готовят много: мурманскую треску запекают с артишоками, а палтуса подают с тыквенным пюре, лапшой из цуккини, вялеными черри и соусом голландез – классической французской заправкой на основе яиц и сливочного масла. В барной карте представлена винная классика и органика из России, Старого и Нового Света, разумеется, шампанское от вдовы Клико и дома Периньона, несколько сортов водки, херес и виски.

В интерьере — темный дуб, антикварные буфеты из красного дерева и настольные лампы, белая посуда, скатерти и салфетки. И обратите внимание на фотографии, бережно собранные в частных коллекциях: на них – Петербург и петербуржцы в начале XX века, прямо накануне революции.

Ресторан «Фонтанка, 30»

Ул. Фонтанка, 30

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Автор: sobaka
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Люди: Леонид Гарбар
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