В пятницу на Литейном проспекте, 53 открывается еще одна «Угрюмочная» — второй в мире бар для грустных: первый заработал в начале лета на улице Рубинштейна. Там также призывают не стесняться чувств и рыдать на полную катушку — на стене обязательно повесят для этого специальную жилетку. В барной карте — настойки, водка, классические и современные коктейли: помимо известных «Маяковского» в пистолете и «Джоплина» в шприце, обещают представить несколько новых позиций.

Линия психологической поддержки появится и во втором заведении — сидя за баром можно позвонить по телефону, где помогут решить все проблемы. «Угрюмочная» на Литейном проспекте значительно больше — обещают живую музыку, разумеется, ту, под которую захочется рыдать. График работы — с 18:00 до 06:00 в пятницу и субботу, с 18:00 до 02:00 в остальное время.

На премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» первая «Угрюмочная» номинирована как «Лучший новый бар». Отдать голос за любимый общепит можно на сайте премии.