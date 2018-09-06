Винный бар Black Books Bar переезжает Рубинштейна на Петроградку, об этом «Собака.ru» рассказал соучредитель Black Books Алексей Родионов-Зражевский. Он отметил, что «бар можно назвать поп-ап проектом, мы его переносим — меняется улица Рубинштейна и мы задумали здесь другое заведение. Black Books останется – это место с петербургской душой, для интеллектуалов, творческих и увлечённых людей, для ценителей, для петербуржцев и для гостей города, которые жаждут проникнуться атмосферой Петербурга, вполне логично открыть на Петроградской стороне».

Black Books – бар, вдохновлённый атмосферой одноимённого британского ситкома. Его интерьер разработала дизайн-студия Kapodaki, которая ранее создала помещения для Bekitzer и Social Club. Здесь разливают вино по технологии Coravin, что позволяет гостям наслаждаться редкими экземплярами, обычно продаваемыми лишь в бутылках. Его открыли зимой 2017 года команда ресторана Frank и книжного магазина «Подписные издания».

Бар будет работать до 1 октября и закроется на реконструкцию – уже в ноябре на его месте заработает другое заведение от Frank.

В этом году редакция «Собака.ru» номинировала проект Black Books Bar как «Лучший новый бар». Отдать голос за любимый общепит можно на сайте премии.