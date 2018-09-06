На Петроградской стороне откроется второй Subzero

Евгений Лакоткин, совладелец В Subzero на улице Рубинштейна почти всегда полная посадка. Открыть второе заведение – вполне логичный шаг, тем более на Петроградке пока что нет похожих кафе в японском стиле, где играло бы техно. Моя жизнь связана с этим районом – здесь я учился в университете и начинал работать у Арама Михайловича Мнацаканова в «Рыбе». Меню думаем дополнять – ввести наконец раздел для вегетарианцев».