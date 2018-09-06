На Петроградской стороне откроется второй Subzero
Алексей Бесчастный, Даниил Савинец, Евгений Лакоткин, Эдуард Лунин и Павел Фадин, чье суммарное портфолио включает «Pedro & Gomez у Ларисы», «Рестораны Арама Мнацаканова», «Чайки», «Контору», Easy Bar и бар Syndicate продолжают реабилитировать японскую кухню.
-
Ролл «Радуга» с авокадо, тунцом, крабом, лососем и креветкой
В новом Subzero обещают то же меню с упором на современную японскую кухню: суши, сашими, нигири и роллы. Также из тихоокеанской классики будут подавать татаки – из мяса и рыбы, бобы эдамаме – вареные и жареные, спринг-роллы и креветку в тэмпуре и перенесут рецептуру рамена, фо, супа мисо с тофу и поке-боул в гавайском стиле – с манго, авокадо и тунцом или лососем, уложенными на рис. Из напитков – японские лимонады, несколько видов саке и коктейли в азиатском стиле.
|
Евгений Лакоткин, совладелец
В Subzero на улице Рубинштейна почти всегда полная посадка. Открыть второе заведение – вполне логичный шаг, тем более на Петроградке пока что нет похожих кафе в японском стиле, где играло бы техно. Моя жизнь связана с этим районом – здесь я учился в университете и начинал работать у Арама Михайловича Мнацаканова в «Рыбе». Меню думаем дополнять – ввести наконец раздел для вегетарианцев».
Первый Subzero открылся год назад на улице Рубинштейна. Интерьер разрабатывал Юрий Федоровов: дубовые минималистичные столы, состаренные зеркала, светло-серые стены, ниспадающий из кашпо плющ и заросли черного бамбука. Кто будет отвечать за дизайн нового заведения, пока неизвестно.
На премии «Что Где Есть в Петербурге 2017» Subzero победил как «Лучший новый ресторан на каждый день». В этом году редакция «Собака.ru» выдвинула проект в номинации «Лучший азиатский ресторан» наряду с такими заведениями, как Tiger Lilly, Gills, Made in China, «Кинг Понг», Azia, Buddha Bar, Duo. Asia, Megumi, Sintoho, Umao, Wong Kar Wine и ZiмаLето Asia. Отдать голос за любимый общепит можно на сайте премии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.