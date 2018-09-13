Владельцы гастронома «Тихий» закупают и самостоятельно занимаются поставкой морепродуктов, а за все происходящее на открытой кухне отвечает шеф-повар Константин Долотов. Это, подчеркивают авторы проекта, заведение премиум-класса — за роллы «Калифорния» с камчатским крабом просят 490 рублей, за удон с говядиной — 410. На все действует доставка, условия которой лучше уточнять по телефону.

.