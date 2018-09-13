На Петроградской стороне заработал суши-гастроном «Тихий»
На проспекте Медиков, 10 заработал суши-гастроном «Тихий», в меню собрана все то, что у нас принято называть японской кухней — роллы, суши, сашими, несколько видов лапши и супов (мисо-суп, том ям и кимчи). На десерт предлагают жареные бананы в кокосовом молоке. Запивать — кокосовым молоком, соевым шоколадным или нектаром розовой гуавы.
Владельцы гастронома «Тихий» закупают и самостоятельно занимаются поставкой морепродуктов, а за все происходящее на открытой кухне отвечает шеф-повар Константин Долотов. Это, подчеркивают авторы проекта, заведение премиум-класса — за роллы «Калифорния» с камчатским крабом просят 490 рублей, за удон с говядиной — 410. На все действует доставка, условия которой лучше уточнять по телефону.
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Суши-гастроном «Тихий»
пр-т. Медиков, д.10 к.1
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