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На Петроградской стороне заработал суши-гастроном «Тихий»

  • Лосось в сухарях

  • Теплый салат с угрем, красным перцем и пекинской капустой

  • Острый вок со свининой

  • Набор «Дальнее плавание»: «Филадельфия» с угрем, лосось-груша, ролл континентальный, ролл вегетарианский, маки ролл с омлетом, суши — лосось, креветка, чука, угорь. 

На проспекте Медиков, 10 заработал суши-гастроном «Тихий», в меню собрана все то, что у нас принято называть японской кухней — роллы, суши, сашими, несколько видов лапши и супов (мисо-суп, том ям и кимчи). На десерт предлагают жареные бананы в кокосовом молоке. Запивать — кокосовым молоком, соевым шоколадным или нектаром розовой гуавы.

Владельцы гастронома «Тихий» закупают и самостоятельно занимаются поставкой морепродуктов, а за все происходящее на открытой кухне отвечает шеф-повар Константин Долотов. Это, подчеркивают авторы проекта, заведение премиум-класса — за роллы «Калифорния» с камчатским крабом просят 490 рублей, за удон с говядиной — 410. На все действует доставка, условия которой лучше уточнять по телефону.

Суши-гастроном «Тихий»

пр-т. Медиков, д.10 к.1

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Автор: sobaka
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Места: «Тихий»
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