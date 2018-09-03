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10 новых ресторанов и кафе августа

Израильское бистро с арабскими акцентами, нежнейшая утка по-пекински на Рубинштейна, домашняя паста и пицца на лопате и очень много черной икры.

  • Храйме

  • Запеченная капуста

  • Хумус

Saviv

В лаконичном меню – израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заведение открыли друзья, неравнодушные к Израилю и его гастрономии, которые хотели, чтобы в Петербурге появилось место с качественной еврейской кухней и низким ценником. Обязательно пробуйте сезонные фрукты с солеными лимонами и молодым сыром, цветную капусту, запеченный баклажан и рыбу храйме. Запивать коктейлем «Шабат Шалом» – безалкогольным напитком на пряных специях, которые везут из Израиля.

Ул. Большая Конюшенная, 9

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  • Севиче из креветок с черной икрой

  • Яйцо Фаберже с черной икрой

  • Игорь Мельцер

La Perla Nera

Помимо морепродуктов, в меню есть специальный раздел Nera, что в переводе с итальянского означает «черный». Здесь представлены блюда с черным трюфелем и черной икрой – ее продают в банках и добавляют в салаты, севиче, тартары и яичную закуску, которую сервируют в пластиковой посуде в форме яйца Фаберже. Это заведение одного из старейших петербургских рестораторов Игоря Мельцера и второй филиал легендарного рыбного La Perla Fish House. Первый филиал – демократичный устричный La Perla Seafood – заработал в начале лета на улице Рубинштейна. 

Смольный проспект, 5

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  • Тимур Дмитриев и Михаил Соколов

  • Пицца с креветками и цуккини

  • Паста песто

Italiani

Ресторанная группа Italy Group запустила свое первое бистро прямо на Невском проспекте. В меню у Тимура Дмитриева и Михаила Соколова – домашняя пицца и паста, итальянские пельмени тортеллини и вино из кегов – это первый случай для Петербурга, когда просекко, пино гриджио и мерло с каберне совиньоном ставят на кран. 

Невский пр-т, 65

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  • Пицца «Маргарита»

  • Казарече с томатами и страчателлой

  • Пицца с тунцом и красным луком

Pio Nero

Итальянское кафе на Большом проспекте ПС с оборудованием для домашней пасты и электрической печью для римской пиццы – основу для нее готовят по специальной технологии: замешанное тесто оставляют на 14 часов в холодильнике, после этого формуют, ставят в теплое помещение созревать ещё на шесть часов, отпекают и замораживают. В результате получается хрусткая пицца, которую можно быстро приготовить. Из начинок – рикотта и вешенки, парма и руккола, тунец и красный лук. 

Большой проспект ПС, 20/5

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  • Гедза с говядиной

  • Утка по-пекински

  • Жареные бананы в кокосовом молоке и миндальной стружке

«Китайская квартира Брюса Ли»

Главная позиция в меню – утка по-пекински, которую Никита Лопатин, ответственный также за кухню в Jungle, готовит по классике и подает с блинчиками, соломкой из свежего огурца и лука-порея. К утке полагается два соуса – пряный хойсин и кисловатый сливовый. Положите лепешку на тарелку, щедро залейте соусами и заверните в нее огурец, лук и мясо, которое у Лопатина получается мягким и сочным. По правилам утку едят палочками, но позволительно и руками. 

Ул. Рубинштейна, 27

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  • Стриплойн

  • Булочка бао с говяжьей щекой и гуакомоле

  • Раскрытая луковица и пармезановый крем

Must

В двухэтажном мясном ресторане на Петроградской стороне нужно заказывать стейки и пробовать нежнейшую булочку бао из пшеничной муки с рваной говяжьей щекой и соусом гуакомоле. В сентябре официальное открытие и представление публике всех шефов, которые разрабатывали меню. В барной карте — вино по бокалам, но главный акцент сделан на пиво. О каждом виде и блюде, к которому оно подойдет, расскажет пивной сомелье.

Большой Проспект ПС, 54

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«Рога и копыта»

Меню строится на концепции from nose to tail – «от носа до хвоста», которой придерживаются все прогрессивные заведения, специализирующиеся на мясе. Ее сформулировал и описал британский шеф-повар Фергус Хендерсон: «Убил животное – съешь его целиком». В меню – говяжьи стрипсы в соусе кокосовый карри, говядина с кукурузой и булгуром, несколько видов стейков и бургеров. Также есть паназиатские позиции, например том-ям с митболами.

Ул. Казначейская, 6

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  • Кадзухико Кидзима и Владимир Конюхов

  • Сею рамен со свининой, яйцом и маринованными побегами бамбука

  • Темпура, острый лосось, авокадо, манго майо

Ikigai

В японском корнере от ОПГ Добрых дел (Big Wine Freaks, «Винный шкаф» и «На вина!») на Долгоозерном рынке предлагают несколько видов наваристых раменов, суши и роллы. За кухню отвечает Владимир Конюхов, который 11 лет проработал в сети ресторанов «Две палочки», а последние два года являлся ее бренд-шефом. Ему помогает Кадзухико Кидзима – владелец компании-производителя японской лапши и соусов, которыми полностью обеспечивает Ikigai. Название, кстати, означает «смысл жизни».

«Долгоозерный рынок», Ильюшина ул., 14

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  • Цыпленок в остром маринаде с рисом и овощами

  • Домашний сыр с овощами, маринованными в йогурте

Индийская кухня при AF Brew Taproom

Теперь в тапруме не только пиво: здесь установили два настоящих индийских тандура – печь, которая представляет собой большую керамическую полусферу на фундаменте. Система позволяет поддерживать внутри температуру 300-500 градусов и готовить за несколько минут. Кухня открытая – можно увидеть, как в одном тандуре пекут пшеничные лепешки наан, а в другом – цыплят с рисом в соусах и овощи. 

Курляндская улица, 48

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  • Домашние сырники с вареньем и сметаной

  • Жареная скумбрия с молодым картофелем и брокколи в азиатском соусе слева, теплый салат с куриной печенью в медово-горчичной заправке

Friends Place

Создатели хостелов и отелей «Друзья» открыли свое первое кафе на улице Ломоносова. Акцент сделан на ранние завтраки: их подают каждый день с восьми утра. В меню – каши, домашний творог с вареньем, сырники, блинчики, запеканки и яйца в разном виде – пашот, омлеты и скрэмбл. Кофе делают на коровьем, кокосовом или соевом молоке. Вечером действует основное меню с европейскими и русскими акцентами.

Ул. Ломоносова, 3

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