10 новых ресторанов и кафе августа
Израильское бистро с арабскими акцентами, нежнейшая утка по-пекински на Рубинштейна, домашняя паста и пицца на лопате и очень много черной икры.
Saviv
В лаконичном меню – израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заведение открыли друзья, неравнодушные к Израилю и его гастрономии, которые хотели, чтобы в Петербурге появилось место с качественной еврейской кухней и низким ценником. Обязательно пробуйте сезонные фрукты с солеными лимонами и молодым сыром, цветную капусту, запеченный баклажан и рыбу храйме. Запивать коктейлем «Шабат Шалом» – безалкогольным напитком на пряных специях, которые везут из Израиля.
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Ул. Большая Конюшенная, 9
La Perla Nera
Помимо морепродуктов, в меню есть специальный раздел Nera, что в переводе с итальянского означает «черный». Здесь представлены блюда с черным трюфелем и черной икрой – ее продают в банках и добавляют в салаты, севиче, тартары и яичную закуску, которую сервируют в пластиковой посуде в форме яйца Фаберже. Это заведение одного из старейших петербургских рестораторов Игоря Мельцера и второй филиал легендарного рыбного La Perla Fish House. Первый филиал – демократичный устричный La Perla Seafood – заработал в начале лета на улице Рубинштейна.
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Смольный проспект, 5
Italiani
Ресторанная группа Italy Group запустила свое первое бистро прямо на Невском проспекте. В меню у Тимура Дмитриева и Михаила Соколова – домашняя пицца и паста, итальянские пельмени тортеллини и вино из кегов – это первый случай для Петербурга, когда просекко, пино гриджио и мерло с каберне совиньоном ставят на кран.
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Невский пр-т, 65
Pio Nero
Итальянское кафе на Большом проспекте ПС с оборудованием для домашней пасты и электрической печью для римской пиццы – основу для нее готовят по специальной технологии: замешанное тесто оставляют на 14 часов в холодильнике, после этого формуют, ставят в теплое помещение созревать ещё на шесть часов, отпекают и замораживают. В результате получается хрусткая пицца, которую можно быстро приготовить. Из начинок – рикотта и вешенки, парма и руккола, тунец и красный лук.
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Большой проспект ПС, 20/5
«Китайская квартира Брюса Ли»
Главная позиция в меню – утка по-пекински, которую Никита Лопатин, ответственный также за кухню в Jungle, готовит по классике и подает с блинчиками, соломкой из свежего огурца и лука-порея. К утке полагается два соуса – пряный хойсин и кисловатый сливовый. Положите лепешку на тарелку, щедро залейте соусами и заверните в нее огурец, лук и мясо, которое у Лопатина получается мягким и сочным. По правилам утку едят палочками, но позволительно и руками.
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Ул. Рубинштейна, 27
Must
В двухэтажном мясном ресторане на Петроградской стороне нужно заказывать стейки и пробовать нежнейшую булочку бао из пшеничной муки с рваной говяжьей щекой и соусом гуакомоле. В сентябре официальное открытие и представление публике всех шефов, которые разрабатывали меню. В барной карте — вино по бокалам, но главный акцент сделан на пиво. О каждом виде и блюде, к которому оно подойдет, расскажет пивной сомелье.
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Большой Проспект ПС, 54
«Рога и копыта»
Меню строится на концепции from nose to tail – «от носа до хвоста», которой придерживаются все прогрессивные заведения, специализирующиеся на мясе. Ее сформулировал и описал британский шеф-повар Фергус Хендерсон: «Убил животное – съешь его целиком». В меню – говяжьи стрипсы в соусе кокосовый карри, говядина с кукурузой и булгуром, несколько видов стейков и бургеров. Также есть паназиатские позиции, например том-ям с митболами.
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Ул. Казначейская, 6
Ikigai
В японском корнере от ОПГ Добрых дел (Big Wine Freaks, «Винный шкаф» и «На вина!») на Долгоозерном рынке предлагают несколько видов наваристых раменов, суши и роллы. За кухню отвечает Владимир Конюхов, который 11 лет проработал в сети ресторанов «Две палочки», а последние два года являлся ее бренд-шефом. Ему помогает Кадзухико Кидзима – владелец компании-производителя японской лапши и соусов, которыми полностью обеспечивает Ikigai. Название, кстати, означает «смысл жизни».
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«Долгоозерный рынок», Ильюшина ул., 14
Индийская кухня при AF Brew Taproom
Теперь в тапруме не только пиво: здесь установили два настоящих индийских тандура – печь, которая представляет собой большую керамическую полусферу на фундаменте. Система позволяет поддерживать внутри температуру 300-500 градусов и готовить за несколько минут. Кухня открытая – можно увидеть, как в одном тандуре пекут пшеничные лепешки наан, а в другом – цыплят с рисом в соусах и овощи.
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Курляндская улица, 48
Friends Place
Создатели хостелов и отелей «Друзья» открыли свое первое кафе на улице Ломоносова. Акцент сделан на ранние завтраки: их подают каждый день с восьми утра. В меню – каши, домашний творог с вареньем, сырники, блинчики, запеканки и яйца в разном виде – пашот, омлеты и скрэмбл. Кофе делают на коровьем, кокосовом или соевом молоке. Вечером действует основное меню с европейскими и русскими акцентами.
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Ул. Ломоносова, 3
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