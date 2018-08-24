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На Петроградской стороне заработал мясной ресторан Must

На Большом проспекте Петроградской стороны, 54 в техническом режиме заработал двухэтажный ресторан Must от владельцев сети Bona Capona – тратторий в спальных районах города. Новое заведение специализируется на мясе, которое готовят в Basque Grill от Josper – испанской печи с функциями открытого гриля-мангала.

  • Стриплойн

  • Утиная грудка с печеным яблоком, шоколадом и гарам масала

  • «Ролекс» из рибая с томатами и трюфельным маслом

  • Утиная бао с говяжьей щекой и гуакомоле

  • Раскрытая луковица и пармезановый крем

  • Томаты с просоленным тунцом

  • Десерт Ragged&Crispy – грецкие орехи, чернослив, хрусткое тесто с карамелью и взбитыми сливками.

За кухню отвечают Аик Вейшторт и Александр Поздняков, ранее работавшие в холдинге Ginza. Имена остальных шефов, принимавших участие в разработке меню, объявят в сентябре на официальном открытии. В техническом режиме делают всевозможные закуски из мяса и жарят стейки – пока что готовят рибай, стриплойн и шатобриан от «Праймбиф», к осени ассортимент обещают увеличить. В меню Must нет бургеров, зато есть рваные говяжьи щеки с гуакомоле, которые подают на нежнейшей булочке бао из пшеничной муки. Из закусок советуем позицию «ролекс» – это порезанные кубиками спелые томаты с зеленью в трюфельном соусе, завернутые в тонкие слайсы мраморной говядины. Из овощей заказывайте раскрытую луковицу с кремом из пармезана – позиция, которая неплохо выглядит на тарелке и в кадре. Из любимых блюд одного из шефов Александра Позднякова – утиная грудка с печеным яблоком, шоколадом и гарам масала.

Александр Поздняков, повар

Утку готовим в сувиде полтора часа, затем обжигаем шкуру тушки и глазируем ее медом. Темный шоколад растапливаем с индийскими специями гарам масала для пряности, яблоко запекаем в хоспере и посыпаем солью. Кому-то сочетание мяса и шоколада кажется слишком тяжелым. Но я добавляю печеное яблоко, которое придает блюду необходимую кислинку».

В будущем обещают говяжьи ребра, томленый свиной живот с взорванной шкурой и другие блюда из мяса и рыбы. Пока что меню напоминает запутанную таблицу, в которой решили поиграть с названиями – тот же «ролекс» или, например, «телячья фуа-гра». 

Над интерьером с открытой кухней работала команда бюро DA Architects, в портфолио которых Birch«Сырник», Port и Gastroli, и популярнейший каллиграф Покрас Лампас. На второй этаж ведет дизайнерская лестница. До конца лета построят колдрум – холодильную камеру для пива. В барной карте — вино по бокалам, но главный акцент сделан именно на пенный напиток. О каждом виде и блюде, к которому он подойдет, расскажет пивной сомелье.

Ресторан Must

Большой Проспект ПС, 54

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Текст: Дарья Гнашко

Фото: Александр Попов

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Автор: sobaka
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Места: Must
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