За кухню отвечают Аик Вейшторт и Александр Поздняков, ранее работавшие в холдинге Ginza. Имена остальных шефов, принимавших участие в разработке меню, объявят в сентябре на официальном открытии. В техническом режиме делают всевозможные закуски из мяса и жарят стейки – пока что готовят рибай, стриплойн и шатобриан от «Праймбиф», к осени ассортимент обещают увеличить. В меню Must нет бургеров, зато есть рваные говяжьи щеки с гуакомоле, которые подают на нежнейшей булочке бао из пшеничной муки. Из закусок советуем позицию «ролекс» – это порезанные кубиками спелые томаты с зеленью в трюфельном соусе, завернутые в тонкие слайсы мраморной говядины. Из овощей заказывайте раскрытую луковицу с кремом из пармезана – позиция, которая неплохо выглядит на тарелке и в кадре. Из любимых блюд одного из шефов Александра Позднякова – утиная грудка с печеным яблоком, шоколадом и гарам масала.

Александр Поздняков, повар Утку готовим в сувиде полтора часа, затем обжигаем шкуру тушки и глазируем ее медом. Темный шоколад растапливаем с индийскими специями гарам масала для пряности, яблоко запекаем в хоспере и посыпаем солью. Кому-то сочетание мяса и шоколада кажется слишком тяжелым. Но я добавляю печеное яблоко, которое придает блюду необходимую кислинку».

В будущем обещают говяжьи ребра, томленый свиной живот с взорванной шкурой и другие блюда из мяса и рыбы. Пока что меню напоминает запутанную таблицу, в которой решили поиграть с названиями – тот же «ролекс» или, например, «телячья фуа-гра».