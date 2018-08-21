На Долгоозерном рынке откроется корнер от создателей Hamlet&Jacks и «Винного шкафа»
Долгоозерный рынок продолжает расширяться. На первом этаже рядом с корнером Ikigai откроется киоск Chi i Ken от ОПГ Добрых дел (Hamlet&Jacks, «Винный шкаф» и «На вина!»). В меню – фаст-фуд из курицы – крылышки, ножки и бедра во всевозможных вариациях и соусах.
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Евгений Хитьков, ресторатор
Мы ориентировались на finger food Сингапура. Хотелось бы, чтобы Долгоозерный развивался дальше. Пока что там всего несколько киосков, и до Усачевского или Даниловского в Москве ему очень далеко, но у проекта огромный потенциал».
В 2012 году столичные рынки выставили на продажу. Даниловский выкупил холдинг Ginza Project, и он стал знаковым местом для столичной гастрономии: концепция Даниловского, на котором всегда можно купить фермерские продукты и пообедать, поменяла представление о том, что такое рынок. В очередь за фо бо из вьетнамской лавки Bô встал весь город. По той же модели перезапустили Усачевский в 2016 и Центральный в 2017 годах.
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