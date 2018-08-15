На Долгоозерном рынке заработал японский корнер Ikigai. В меню – рамены, суши и роллы. Киоск представляет собой барную стойку, с одной стороны которой готовят, а с другой – едят. Помогает проекту Евгений Хитьков из ОПГ Добрых дел (Big Wine Freaks, «Винный шкаф» и «На вина!»), который и придумал название Ikigai, что в переводе с японского означает «смысл жизни».

За кухню отвечает Владимир Конюхов, который 11 лет проработал в сети ресторанов «Две палочки», а последние два года являлся ее бренд-шефом. Ему помогает Кадзухико Кидзима, который консультировал на запуске раменную Ku в Москве, кафе «Ярумэн» по адресу Малая Морская и многих других. Кроме того, он является владельцем компании-производителя японской лапши и соусов, которыми полностью обеспечивает Ikigai.

В меню три раздела: рамен, суши-гунканы и роллы. Из японских супов самыми аутентичными Кадзухико Кидзима называет – сио рамен с вонтонами из креветок с яйцом и водорослями нори и сёю рамен со свининой и маринованным бамбуком. Обычно рамен не делают острым, но по желанию можно с помощью специального масла и чеснока. В скором времени обещают и вегетарианский вариант – на бульоне из водорослей комбу. Также обязательно пробуйте острые гунканы с тигровыми креветками и темпуру с острым лососем, авокадо и манго. Из напитков предлагают несколько видов пива, нектар из личи и манго и асаи с чиа.

Пока на Долгоозерном рынке, который открылся после реконструкции три месяца назад, совсем немного фудкортов, они занимают один из трех этажей, но возможности у площадки грандиозные. Так что, возможно, в Петербурге наконец появится свой круглогодичный Даниловский с кухней со всего мира и фермерскими продуктами.