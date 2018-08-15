На Большом проспекте ПС открывается итальянский ресторан Pio Nero – первый самостоятельный проект Виктора Федотова. Он пять лет проработал барменом в Italy Group – на Большой Морской и в ресторане Goose Goose, после запускал Bolshoybar как шеф-бармен, где и познакомился с будущими инвесторами.

За кухню нового заведения отвечает шеф-повар Дмитрий Веселов, который работал в ресторане Francesco. В Pio Nero установлено оборудование для домашней пасты и электрическая печь для римской пиццы – основу для нее готовят по специальной технологии: замешанное тесто оставляют на 14 часов в холодильнике, после этого формуют, ставят в теплое помещение созревать ещё на шесть часов, отпекают и замораживают. В результате получается лёгкая и хрусткая пицца, которую можно быстро приготовить. Паста пяти видов – ригатони, казаречче, биголи, фетучини и спагетти. Меню еще дорабатывают – обещают итальянскую классику в авторской интерпретации, ранние завтраки и сезонные предложения.