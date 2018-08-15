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На Петроградской стороне открывается пиццерия Pio Nero

  • Пицца с тунцом и красным луком

  • Пицца «Маргарита»

  • Казарече с томатами и страчателлой

  • Спагетти с томатами и страчателлой

На Большом проспекте ПС открывается итальянский ресторан Pio Nero – первый самостоятельный проект Виктора Федотова. Он пять лет проработал барменом в Italy Group – на Большой Морской и в ресторане Goose Goose, после запускал Bolshoybar как шеф-бармен, где и познакомился с будущими инвесторами.

За кухню нового заведения отвечает шеф-повар Дмитрий Веселов, который работал в ресторане Francesco. В Pio Nero установлено оборудование для домашней пасты и электрическая печь для римской пиццы – основу для нее готовят по специальной технологии: замешанное тесто оставляют на 14 часов в холодильнике, после этого формуют, ставят в теплое помещение созревать ещё на шесть часов, отпекают и замораживают. В результате получается лёгкая и хрусткая пицца, которую можно быстро приготовить. Паста пяти видов – ригатони, казаречче, биголи, фетучини и спагетти. Меню еще дорабатывают – обещают итальянскую классику в авторской интерпретации, ранние завтраки и сезонные предложения. 

 

  • Надпись над открытой кухней гласит: «Edite, bibite, post mortem nulla voluptas» («Ешьте, пейте — после смерти нет наслаждений»). 

За барной стойкой будет работать сам Виктор – в коктейльной карте двенадцать твистов, классические напитки и сезонные предложения. За вино отвечает сомелье Руслан Деветьяров, известный по ресторану Goose Goose, – 13 позиций, которые будут обновляться каждый месяц.

Название Pio Nero переводится с итальянского буквально как «благочестивый темный», тем самым создатели заведения пытаются донести идею о гармонии во всем. Это же постарались передать и в интерьере: заведение напоминает католический храм – светлые стены и потертые фрески с религиозными сюжетами, которые сделал художник Михаил Смирнов вместе с дочерью Ксенией – в ее портфолио винный бар Big Wine Freaks, «Ателье Tapas & Bar», рестораны UNA и «Морошка для Пушкина» в Петербурге и Max’s на Патриарших прудах в Москве.

Виктор Федотов, владелец Pio Nero

Бармен – тот человек, который готов вас выслушать, ему можно исповедаться. Поэтому мы решили держаться такой стилистики. Ксения – дочь художников. Ее отец расписывает стены очень ярко, академично, а она слегка затирает фрески, чтобы создать атмосферу».

Ресторан Pio Nero

Большой проспект ПС, 20/5

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Автор: sobaka
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Места: Pio Nero
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