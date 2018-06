В маркете Locale зелено, витально и космополитично. На одной площадке гармонично уживается русская, грузинская, бельгийская, израильская, азиатская, американская и итальянская еда. Каждый корнер представляет собственную уникальную концепцию и короткое меню, всего их двенадцать.

В числе резидентов Backyard by Smoke BBQ — кормят бургерами с легендарным говяжьим брискетом, копченным восемнадцать часов, буритто со свиной лопаткой и наваристым чили кон карне. На израильском корнере Babaganoush by Bekitzer Family до аппетитной корочки запекают на огне баклажаны и кебаб из баранины, и здесь можно прихватить с собой аутентичные специи.

На итальянском корнере Pasta di Bologna by Italy свежую пасту делают тут же на месте, а еще наливают гаспачо и клубничный суп. Butcher Store by Hitch торгует фирменным бургером и шавермой с цыпленком. Seafood & Waffle by «Траппист» — бельгийскими вафлями, мидиями-устрицами и паэльей, которую на открытом огне готовят на ваших глазах в огромной паэльере. «Keanu by Кирилл Шнейдман» предлагает вок и поке, Pizzeria 483 by «Форно Браво» — пиццу из дровяной печи. На кофейном корнере Roof by Dreamteam варят эспрессо и капучино. На грузинском «Грузия by «Чеми» предлагают шашлыки из индейки, хинкали и хачапури, которые прямо тут и подают с пылу с жару.