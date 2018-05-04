«О, Спорт!»

В апреле знаковый бар «О, Спорт!» заработал по новому адресу обновленным — в особняке на улице Куйбышева, 26. Заведение спортивного журналиста Федора Погорелова и предпринимателя Игоря Лядова открыто с 2015 года и по первому месту прописки на Большой Пушкарской быстро стало центром социальной жизни фанатского сектора — за это коллектив места в 2017 был признан лучшей ресторанной командой Петербурга на премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». Посмотреть матчи под комментарий экспертов в расширенный «О, спорт!» тоже собираются как завсегдатаи стадионов, так и светские болельщики от музыкантов до бизнесменов — однако в масштабах куда больших: теперь помещения рассчитано на сотни гостей. Новое место расположения — отдельно стоящий особняк 1917 года — там обустроили сцену, десятиметровую барную стойку, танцпол и, главное, огромный экран для трансляций. В программе — не только матчи с живым комментарием и вечеринки, но и концерты. В обновленном меню в закусках появились тартары и карпаччо, фиш'н'чипс, вафли и паштеты.